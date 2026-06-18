Detienen a menor tras tiroteo en Times Square que desata pánico entre visitantes

Un menor de edad fue detenido este jueves luego de un tiroteo registrado en Times Square, una de las zonas más concurridas de Nueva York, informaron autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El incidente provocó momentos de pánico entre turistas, trabajadores y transeúntes, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Los disparos ocurrieron poco antes de las 4:00 de la tarde en la intersección de la calle 44 Oeste y la Séptima Avenida, en pleno corazón de Manhattan. De acuerdo con el NYPD, los agentes lograron detener a un sospechoso menor de 18 años y recuperaron un arma de fuego en el lugar de los hechos. Las autoridades no han revelado su identidad ni su edad exacta debido a que se trata de un menor.

Videos de vigilancia difundidos en redes sociales muestran a dos individuos corriendo por la zona antes de que se escucharan varias detonaciones. En las imágenes se observa cómo ambos aparentemente extraen armas de fuego y disparan antes de huir.

“Tenemos a un sospechoso bajo custodia y no se reportan heridos”, indicaron fuentes policiales citadas por medios locales.

Pedestrians sprinted to safety after several gunshots were heard in Times Square at around 4 p.m. on June 18. NYPD said a suspect has been arrested and that no one was injured. pic.twitter.com/o05WGPaJMf — New York Post (@nypost) June 18, 2026

La rápida respuesta de los agentes evitó consecuencias mayores en una zona que diariamente recibe a miles de visitantes y que este jueves registraba una importante afluencia de personas. Tras los disparos, decenas de personas corrieron para ponerse a salvo mientras los oficiales acordonaban el área para iniciar las investigaciones.

Según reportes de la policía y medios estadounidenses, una bala impactó un vehículo cercano, aunque no alcanzó a ninguna persona. Los investigadores analizan videos de seguridad y testimonios para determinar el origen de la confrontación y establecer si el ataque iba dirigido contra una persona específica o si se trató de un hecho derivado de una disputa entre grupos.

Testigos señalaron que escucharon al menos cinco detonaciones, lo que generó escenas de confusión en uno de los principales centros turísticos del país. “La gente comenzó a correr en todas direcciones cuando escuchó los disparos”, relató un testigo citado por medios locales.

Las autoridades también informaron que buscan a otras posibles personas involucradas en el incidente. “La investigación sigue activa y no se descartan más arrestos”, señalaron fuentes policiales.

El tiroteo ocurrió apenas días después de otro episodio de violencia en Times Square relacionado con las celebraciones por el campeonato de los Knicks de Nueva York, cuando un adolescente de 17 años resultó herido de bala y varias personas fueron detenidas. Ese antecedente ha incrementado la atención sobre la seguridad en una de las zonas más emblemáticas de Manhattan.

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