Escándalo extramarital obliga a fundador de Pastores por Trump a dejar carrera al Congreso

El pastor evangélico Jackson Lahmeyer, fundador del movimiento Pastores por Trump anunció la suspensión de su campaña para representar al primer distrito congresional de Oklahoma, apenas un día después de que se proyectara su avance a una segunda vuelta en las primarias republicanas.

La decisión llega en medio de una controversia provocada por la publicación de mensajes de texto de carácter romántico enviados a una mujer que no es su esposa, revelados recientemente por el diario británico Daily Mail. El episodio generó cuestionamientos sobre su conducta personal y terminó afectando una campaña que contaba con el respaldo público del presidente Donald Trump.

Lahmeyer reconoce error y se retira

A través de un comunicado, Lahmeyer explicó que tomó la decisión tras consultar con su familia y su equipo cercano.

“Tras reflexionar en oración con mi esposa, Kendra, y mi equipo durante las últimas veinticuatro horas, he tomado la difícil decisión de suspender mi campaña para el Congreso”, señaló.

El pastor también aseguró que no desea convertirse en una distracción para su familia, su congregación ni para los votantes de Oklahoma. Días antes, había admitido haber cruzado límites al intercambiar mensajes de texto con otra mujer, aunque sostuvo que el asunto ya había sido tratado en privado con su esposa y consejeros espirituales.

“Reconozco que crucé un límite al enviar mensajes de texto. También corté toda comunicación”, escribió en su cuenta de X.

Trump cambia de apoyo rumbo a la segunda vuelta

Lahmeyer ganó notoriedad nacional al impulsar una red de líderes religiosos conservadores en apoyo a la campaña de reelección de Donald Trump en 2024. Esa cercanía le valió el respaldo del mandatario en mayo, durante la contienda republicana en Oklahoma.

Sin embargo, tras el escándalo, la situación cambió rápidamente. Aunque Trump expresó inicialmente su apoyo al pastor, posteriormente anunció que respaldaría al legislador estatal Mark Tedford en la segunda vuelta electoral.

“Aprecio enormemente el arduo trabajo de Jackson Lahmeyer en circunstancias difíciles”, escribió Trump en Truth Social. “Pero, en lo que respecta a la actual contienda por el primer distrito congresional de Oklahoma, apoyaré al patriota de America First, Mark Tedford”.

La salida de Lahmeyer deja prácticamente despejado el camino para Tedford en la carrera por suceder al representante republicano Kevin Hern, quien busca ahora un escaño en el Senado.

I greatly appreciate Jackson Lahmeyer’s hard work under difficult circumstances ? He has always been with me, and I will always be with him. But, when it comes to the current Congressional race for Oklahoma’s 1st Congressional District, I will be supporting America First Patriot,? pic.twitter.com/VUVE8cEPMU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 17, 2026

Sigue leyendo: