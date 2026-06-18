Hallan un cuerpo que coincide con la descripción de la entrenadora desaparecida en Carolina del Sur

Las autoridades de Lexington, Carolina del Sur, localizaron un cuerpo durante el operativo desplegado para encontrar a una entrenadora personal desaparecida desde hace casi una semana.

El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles durante una búsqueda realizada por cuerpos policiales y equipos de emergencia en una zona donde una persona aseguró haber visto recientemente a Elena Katherine Moore, de 39 años.

Durante una actualización pública, el jefe del Departamento de Policía de Lexington, Terrence Green, informó que el cuerpo encontrado coincide con la descripción de vestimenta de la mujer desaparecida.

Sin embargo, aclaró que aún se espera la identificación oficial por parte del médico forense.

Hallazgo ocurrió tras una nueva pista ciudadana

Según las autoridades, la búsqueda fue concentrada en el área de North Lake Drive y Old Cherokee Road después de recibir información de un ciudadano.

Poco antes de las 3:00 p. m., los equipos localizaron el cuerpo en una zona boscosa.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Lexington indicó posteriormente que se trata del cuerpo de una mujer cuya vestimenta coincide con la descripción difundida previamente sobre Moore.

Hasta el momento no se ha realizado una identificación positiva ni se ha determinado la causa de muerte.

Las autoridades informaron que una autopsia será programada en los próximos días.

Investigación cambia de enfoque mientras continúa el análisis forense

Tras el hallazgo, la Policía de Lexington solicitó apoyo de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), unidad estatal especializada en investigaciones de delitos graves.

Las autoridades señalaron que el caso ahora se maneja como una investigación activa de muerte.

Consultados sobre la posibilidad de intervención de terceros, funcionarios evitaron adelantar conclusiones y reiteraron que el análisis permanece abierto.

Moore había sido reportada como desaparecida después de que familiares y autoridades perdieran contacto con ella tras salir de un gimnasio Planet Fitness el 11 de junio.

Las cámaras de vigilancia la captaron posteriormente caminando por el estacionamiento de un supermercado cercano y dirigiéndose hacia Old Cherokee Road.

La mujer vestía una chaqueta deportiva color verde oliva con cierre y pantalón deportivo negro.

Durante los días previos al hallazgo, las autoridades también señalaron que se investigaban cambios considerados fuera de lo habitual en su comportamiento reciente y en su actividad en redes sociales.

Por ahora, los investigadores mantienen la espera de los resultados forenses antes de ofrecer nuevas conclusiones.

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