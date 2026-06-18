Harvard explica cómo volverse viral en redes con 6 trucos que cualquiera puede usar

Harvard acaba de ponerle método a algo que muchos creían pura suerte en redes sociales y lo tradujo en un manual bastante accionable para cualquier creador. Un artículo en Harvard Business Review describe seis trucos clave para disparar la viralidad en plataformas como Instagram, WhatsApp, Facebook o TikTok a través del modelo Spread.

Harvard y el modelo Spread para entender la viralidad

Lejos de la idea romántica del golpe de suerte, la investigación plantea que la viralidad se puede planificar y medir con un marco claro llamado modelo Spread, basado en seis dimensiones del contenido. La premisa es directa aunque suene obvia si quieres que algo se comparta, tiene que valer la pena compartirlo, y Harvard se enfoca en desmenuzar qué significa eso en la práctica.

Este modelo mira cada pieza desde seis ángulos contenido socialmente sensible, provocador, replicable, emocional, ambiguo y distributivo, que corresponden a impulsos reales de las personas cuando comparten algo en redes. En lugar de perseguir solo la reacción rápida o el clic fácil, la propuesta es diseñar publicaciones pensadas desde el inicio para circular, adaptarse y sobrevivir en distintas plataformas.

La dimensión de lo socialmente sensible se apoya en el rol identitario de las redes compartir es una forma de decir quién eres, qué apoyas o con quién conectas. Campañas como Cost of Beauty de Dove o el famoso búho de Duolingo demuestran que el impacto no se limita al chiste del momento, sino a mensajes con los que la audiencia se ve reflejada, y esa identificación multiplica las probabilidades de que el contenido viaje de chat en chat.

Los 6 trucos de Harvard para disparar tu alcance

1 Contenido socialmente sensible

El primer truco se basa en la sensibilidad social. Cuando tu contenido conecta con valores, causas o experiencias compartidas, la audiencia no solo lo mira, lo adopta como algo que la representa. Una publicación sobre salud mental, diversidad, impacto ambiental o inclusión se convierte en una especie de tarjeta de presentación la persona que la comparte está diciendo esto soy yo y esto apoyo.

Campañas como Cost of Beauty de Dove o el búho de Duolingo funcionan justo por eso se perciben como mensajes con los que muchos usuarios se identifican y que refuerzan su sentido de pertenencia. Ese efecto identidad aumenta muchísimo la probabilidad de que el contenido salte de historia en historia y de chat en chat.

2 Provocación con cabeza

El segundo truco es la provocación bien pensada. Harvard la describe como un arma poderosa que puede abrir conversaciones intensas y lograr interacciones muy por encima de la media. Un mensaje que desafía una idea establecida o que rompe una expectativa llama la atención de inmediato y empuja a la gente a comentar, citar o reenviar.

El problema aparece cuando la provocación se desborda. La campaña Dont Buy This Jacket de Patagonia logró impacto porque cuestionaba el consumo sin atacar a las personas y abría la puerta a una reflexión honesta. En cambio el anuncio Crush de Apple se percibió como una provocación mal calibrada, generó críticas fuertes y se convirtió en un ejemplo de cómo una idea polémica puede dañar la percepción de una marca.

3 Ideas fáciles de replicar

El tercer truco se enfoca en la replicabilidad. Una pieza tiene mucho más potencial de hacerse viral cuando cualquiera puede imitarla, adaptarla o responderla con pocos recursos. No hace falta un estudio profesional, basta con un formato claro que invite a participar y a ponerle un toque personal.

La acción de Heinz pidiendo a los usuarios dibujar kétchup es un caso brillante. Cualquier persona podía sumarse con un papel, una servilleta o una nota en el celular, lo que disparó una avalancha de versiones distintas de la misma idea. Cuando el esfuerzo para participar es mínimo, el contenido deja de ser solo un post y se convierte en un molde para tendencias.

4 Mensajes con alta capacidad distributiva

El cuarto truco gira alrededor de la capacidad distributiva del contenido. Ya no alcanza con hacer una pieza perfecta para una sola plataforma, ahora hay que pensar desde el inicio cómo se verá y se sentirá en distintos formatos y canales. Una buena idea debería poder vivir como reel, carrusel, meme, sticker compartible en WhatsApp e incluso como plantilla editable.

La campaña de la película Barbie es el ejemplo que Harvard destaca. Aprovechó filtros, herramientas personalizables, plantillas y recursos visuales que permitían a los usuarios convertir la propuesta original en cientos de derivaciones distintas repartidas por TikTok, Instagram, Reddit y otras plataformas. Un mismo concepto se transformó en infinidad de piezas listas para circular.

5 Contenido emocionalmente intenso

El quinto truco apuesta por el contenido emocionalmente intenso. No se trata solo de informar, sino de activar emociones claras como alegría, ternura, sorpresa, nostalgia o incluso un poco de miedo. Cuando una pieza toca una fibra sensible, el impulso automático es compartirla con alguien más.

Un estudio del Centro Keller de Investigación de la Universidad de Baylor, que analizó más de seiscientas mil sesiones de lectura digital, encontró que las emociones fuertes combinadas con una redacción clara y directa elevan de forma notable la retención y el alcance. En resumen, si tu contenido no hace sentir nada, es muy difícil que alguien sienta la necesidad de presionar el botón de compartir.

6 Ambigüedad que invita a conversar

El sexto truco propone jugar con la ambigüedad inteligente. En lugar de explicarlo todo, el modelo Spread sugiere dejar algunos espacios para que la audiencia complete el significado con sus propias experiencias y opiniones. Ese margen de interpretación convierte a la pieza en un detonante de conversación y no solo en un mensaje cerrado.

Cuando un post deja preguntas abiertas, plantea un escenario interpretable o presenta un mensaje que admite varias lecturas razonables, la gente tiende a debatirlo en comentarios, hilos y chats privados. Esa conversación prolonga la vida útil del contenido y le da más oportunidades de aparecer en nuevos feeds, lo que se traduce en más alcance y más posibilidades de volverse viral.

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