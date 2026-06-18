Horóscopo de hoy para Géminis del 18 junio de 2026

Surgirá una persona que despertará tu simpatía y te gratificará comprobar que el interés es mutuo. Será un día ideal para citas románticas, por lo que te convendrá mantener una actitud abierta al intercambio. También podrías recibir una llamada o mensaje con una propuesta sugerente y juguetona.

Horóscopo de amor para Géminis Una sonrisa te saluda cada vez que apareces y tu pareja no quiere dejarte ir. Si eres soltero, con muy poco esfuerzo puedes hacer nuevos contactos. Cuando se trata de involucrarse románticamente no pierdas una oportunidad especial, si te quedas contigo mismo lo más seguro es que permanezcas soltero por un buen tiempo.

Horóscopo de dinero para Géminis En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.