Alcaldesa mexicana acusada de fingir su secuestro responde a través de un video

Una alcaldesa mexicana presuntamente fingió su propio secuestro para malversar 2.3 millones de dólares de fondos públicos, disfrazados de rescate, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, proclamó su inocencia en un video publicado en redes sociales, calificando las acusaciones de “politizadas”.

“En todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi carácter de presidenta municipal del municipio de Tenancingo”, afirmó en un video en redes sociales.

“Exijo que las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias”, agregó.

Nápoles pertenece al partido gobernante Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los pilares de su gobierno.

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Y si, la edil Morenista Nancy Nápoles llevará su proceso en libertad, pero acusa a los 4T de su situación y niega el faltante. pic.twitter.com/x7TUH3MRZC — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 19, 2026

La fiscalía indicó que solicitó a Nápoles que declarara el 9 de julio por la “simulación de un secuestro”.

Según las investigaciones, en el montaje participaron al menos 6 personas, entre los que están la alcaldesa, su esposo y su cuñado, quienes obtuvieron 2.3 millones de dólares del rescate que, presuntamente, salieron del erario público y ayudarían a cubrir un desfalco en el municipio.

No hay órdenes de arresto en contra de la funcionaria, a diferencia de su esposo y cuñado, quienes se encuentran prófugos.

Según la fiscalía, hombres armados obligaron a Nápoles a salir de su auto a punta de pistola, basando el caso en el testimonio de tres presuntos secuestradores, ahora detenidos.

Las autoridades sugirieron que, durante su cautiverio, sus captores amenazaron con matar a Nápoles y a su familia si no pagaban “40 millones de pesos a cambio de su libertad”, advirtiéndole que, si no podían pagar el rescate, tendría que “tomar recursos del gobierno local”.

Pero un testigo que vio cómo obligaban a la alcaldesa a subir a un auto frustró el plan al alertar a la policía, que inició una búsqueda y obligó a la alcaldesa a abandonar la misión.

La fiscalía también difundió imágenes que, según afirman, muestran el falso secuestro.

Una investigación posterior reveló inconsistencias en su relato, sugiriendo que el esposo y el cuñado de la alcaldesa planearon el “falso secuestro” para reclamar fondos públicos “ya malversados, creando así una justificación para el dinero”.

Nápoles negó la acusación y afirmó estar dispuesta a cooperar con las autoridades para esclarecer lo sucedido y que los culpables sean castigados.

“Seguiré dando la cara porque no le debo nada a nadie, jamás actuaría de la manera en que se menciona. Soy una mujer íntegra y no será hoy ni nunca que eso cambie. Es increíble ver los alcances que tienen algunas personas por conseguir un espacio de poder”, sentenció.

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