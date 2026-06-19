Confirman secuela de “El Grinch”: ¿Jim Carrey vuelve como protagonista?

Buenas noticias para los fanáticos de la emblemática historia “How the Grinch Stole Christmas“. Universal e Imagine Entertainment anunciaron que están preparando una secuela de la cinta y Jim Carrey estaría en negociaciones para retomar el papel que lo catapultó a la fama internacional.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la producción estaría en sus primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, se reveló que Ron Howard, quien dirigió la primera entrega, estaría en conversaciones para retomar esta labor.

El guion estará bajo la pluma de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mendel, escritores que trabajaron juntos en la adaptación de “The Cat in the Hat”, otra historia de Dr. Seuss, que en su momento fue protagonizada por Mike Myers.

Pese a revelarse el regreso de el icónico personaje “The Grinch”, hasta el momento se desconoce si Jim Carrey retomará la piel de la criatura solitaria que odia la Navidad. Y es que no podemos olvidar que el histrión ha expresado que quiso abandonar el proyecto en el año 2000 debido al extenuante proceso de preparación para el personaje.

Sin embargo, fue gracias a la ayuda de la producción y de un hombre, que entrenaba a agentes de la CIA para resistir la tortura, que superó el proceso y continuó con su interpretación.

El éxito de “How the Grinch Stole Christmas” en números

La aclamada película de Universal “How the Grinch Stole Christmas” se estrenó en el año 2000 y obtuvo un éxito en taquilla inigualable al recaudar un total de 345 millones de dólares en Estados Unidos y el mercado internacional.

Además, la apreciación del público por esta historia logró que el clásico protagonizado por Jim Carrey tuviera diversos reestrenos. En su reedición por el 25 aniversario, sumó más de $2.5 millones de dólares adicionales, logrando que su recaudación doméstica histórica superara los $264.9 millones.

Los éxitos no solo se dieron en ganancias económicas, pues la cinta obtuvo varios galardones de prestigio, incluyendo un Premio Óscar y un BAFTA al Mejor Maquillaje y Peinado por la caracterización de la criatura.

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