Despiden a agente inmobiliario tras denunciar a un papá con sus hijas en el baño de mujeres

Un agente inmobiliario de Mississippi perdió su trabajo después de protagonizar un incidente que se volvió viral en redes sociales. El hombre llamó a la policía para denunciar a un padre de familia que ingresó al baño de mujeres acompañado de sus dos hijas pequeñas, argumentando que buscaba asistirlas durante una parada en una gasolinera de Alabama.

El caso generó millones de reacciones en internet y reavivó el debate sobre las dificultades que enfrentan algunos padres cuando deben acompañar a sus hijos en espacios públicos.

Un video viral que alcanzó millones de visualizaciones

De acuerdo con información difundida por TMZ, el incidente ocurrió en una estación de servicio QuikTrip, donde Tyler Brodsky, padre originario de Oklahoma, decidió llevar a sus hijas al baño de mujeres porque consideró que el sanitario masculino estaba en malas condiciones.

La situación escaló cuando otro cliente lo confrontó y llamó a la policía para reportar la presencia de un hombre dentro del baño.

El momento fue grabado por Brodsky y publicado posteriormente en TikTok, donde el video acumuló más de 24 millones de reproducciones.

En las imágenes se escucha a una persona reportando a las autoridades: “Hay un hombre con dos niñas pequeñas usando el baño de mujeres”.

Mientras la discusión continuaba, las hijas del padre comenzaron a llorar, aumentando la tensión del momento.

La empresa rompe relación con el agente

Tras la polémica, Overstreet Properties, empresa inmobiliaria con sede en Mississippi, confirmó que el hombre involucrado ya no forma parte de la organización.

“La conducta mostrada en el video no refleja los valores de Overstreet Properties ni los estándares que esperamos de quienes representan a nuestra organización”, señaló la empresa en un comunicado.

La compañía explicó que el individuo era un contratista independiente y que el incidente ocurrió durante un viaje personal ajeno a sus funciones laborales.

@tylerbrodsky2 Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? 🤷‍♂️ #GirlDad #RoadTrip #parenting #fyp #viral ♬ original sound – Tyler Brodsky

La policía concluyó que no hubo ninguna infracción

Según relató Brodsky en un video posterior, tres agentes acudieron al lugar y determinaron rápidamente que no había cometido ninguna falta.

“Los agentes me dijeron que estaba bien, que no había hecho nada malo”, afirmó.

El padre también agradeció el apoyo de los oficiales y de los empleados de QuikTrip, quienes ayudaron a tranquilizar a sus hijas tras el altercado.

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