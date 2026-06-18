Rescatan a joven herido después de ataque de oso en popular sendero de Seattle

Un adolescente fue trasladado al hospital después de resultar herido durante un ataque de oso ocurrido en un concurrido sendero del estado de Washington.

El incidente ocurrió en Mount Si, una popular zona de excursiones ubicada al este del área metropolitana de Seattle, reseñó ABC News.

De acuerdo con autoridades locales, el joven caminaba junto a un grupo de amigos cuando quedó momentáneamente separado del resto.

Poco después, sus acompañantes escucharon gritos provenientes del sendero.

El joven logró regresar con su grupo y fue evacuado por rescatistas

Según reportes entregados por equipos de rescate, el adolescente logró regresar por sus propios medios hasta reunirse nuevamente con sus amigos.

Las autoridades describieron su condición como parcialmente ambulatoria.

Equipos de búsqueda y rescate del condado de King acudieron al lugar y realizaron el descenso utilizando un vehículo todoterreno antes de completar la evacuación a pie.

El joven fue trasladado posteriormente a un hospital.

Funcionarios indicaron que permanecía consciente, alerta y con lesiones consideradas menores.

Durante el incidente, otro integrante del grupo sufrió una lesión en el tobillo mientras abandonaba el área.

Las autoridades señalaron que ambos jóvenes se recuperarán.

Autoridades creen que el oso reaccionó por presencia de crías

Equipos de rescate indicaron que una de las hipótesis preliminares es que el comportamiento del animal estuviera relacionado con la presencia de oseznos en las cercanías.

Como medida preventiva, el sendero fue cerrado temporalmente mientras autoridades estatales trabajan para localizar al animal y evaluar condiciones de seguridad.

Funcionarios recordaron que la presencia de osos en la región es relativamente común, aunque los ataques contra personas son poco frecuentes.

Las autoridades reiteraron algunas medidas básicas para quienes visitan zonas naturales: mantener atención constante al entorno, guardar adecuadamente alimentos y residuos, evitar objetos o productos con olores intensos, no alimentar animales silvestres y no correr si se produce un encuentro con un oso.

El cierre del sendero ocurre además en un periodo de alta afluencia turística en Seattle debido a eventos internacionales y al aumento de visitantes previsto durante las próximas semanas.

La investigación del incidente continúa abierta.

Sigue leyendo:

• Muere Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington D.C.

• Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

• Cuáles son los países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card: son 19