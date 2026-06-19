Juneteenth 2026: ¿por qué esta conmemoración es importante en Estados Unidos?

Desde 2021, Juneteenth se convirtió oficialmente en un día a conmemorar a nivel nacional en Estados Unidos, después de décadas de que algunas comunidades recordaran el 19 de junio como una fecha histórica en el país, debido al fin de la esclavitud.

El nombre Juneteenth surge de la combinación de las palabras en inglés “June” (junio) y “nineteenth” (diecinueve), en referencia al 19 de junio de 1865. Ese día, más de dos años después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación, tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, para anunciar oficialmente que las personas esclavizadas eran libres.

¿Por qué la proclamación de Lincoln no se aplicaba en todo EE.UU.?

La proclamación de Lincoln había entrado en vigor el 1 de enero de 1863 durante la Guerra Civil estadounidense, declarando libres a los esclavos en los estados confederados que se habían rebelado contra el gobierno federal. Sin embargo, la medida dependía de la capacidad del ejército de la Unión para hacerla cumplir. En regiones alejadas como Texas, donde la presencia militar federal era limitada, muchos propietarios continuaron manteniendo esclavizadas a miles de personas.

La llegada del general Gordon Granger y de soldados federales a Galveston marcó el momento en que la noticia de la libertad fue finalmente aplicada en Texas. Granger emitió la Orden General Número 3, informando que todas las personas esclavizadas eran libres y estableciendo una nueva relación entre antiguos amos y esclavos basada en el trabajo remunerado.

Para miles de afroamericanos, aquel anuncio representó una transformación histórica. Familias separadas por la esclavitud comenzaron a reunirse, comunidades enteras celebraron ceremonias religiosas y reuniones públicas, y surgieron nuevas oportunidades para buscar educación, empleo y participación política.

¿Y qué pasa con la Decimocuarta Enmienda?

Aunque la esclavitud no fue abolida formalmente en todo el país hasta la ratificación de la Decimotercera Enmienda de la Constitución en diciembre de 1865, Juneteenth se consolidó como una fecha de especial significado porque simboliza el momento en que la libertad llegó a quienes permanecían esclavizados en una de las regiones más remotas de la Confederación.

Durante décadas, la celebración fue preservada principalmente por comunidades afroamericanas, especialmente en Texas. Las festividades incluían desfiles, reuniones familiares, servicios religiosos, lecturas históricas, música y comidas tradicionales. Con el paso del tiempo, la conmemoración se expandió a otros estados a medida que familias afroamericanas migraban por el país.

De la esclavitud a la defensa de derechos civiles

Historiadores consideran que Juneteenth no solo recuerda el final de la esclavitud, sino también la larga lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. La fecha suele utilizarse para reflexionar sobre las consecuencias históricas de la esclavitud, las desigualdades persistentes y los avances logrados a través del movimiento por los derechos civiles.

El reconocimiento nacional de Juneteenth cobró mayor impulso en los años recientes, especialmente después de las protestas de 2020 contra la injusticia racial tras la muerte de George Floyd. Ese contexto renovó los llamados para otorgar a la fecha un estatus oficial a nivel federal.

El 17 de junio de 2021, el entonces presidente Joe Biden firmó la ley que convirtió oficialmente a Juneteenth National Independence Day en un feriado federal. La legislación fue aprobada con amplio respaldo bipartidista en el Congreso y convirtió a Juneteenth en el primer nuevo feriado federal establecido desde que el Día de Martin Luther King Jr. fue reconocido en 1983.

Al promulgar la ley, Biden afirmó que Juneteenth representa tanto una celebración de la libertad como un recordatorio de que la historia de Estados Unidos incluye capítulos de injusticia que no deben ser olvidados.

¿Hay celebraciones por Juneteenth?

Actualmente, Juneteenth es observado en todo el país mediante ceremonias oficiales, actividades educativas, conciertos, exposiciones culturales y eventos comunitarios. Museos, escuelas, gobiernos locales y organizaciones civiles utilizan la fecha para promover el conocimiento sobre la historia afroamericana y el impacto duradero de la esclavitud en la sociedad estadounidense.

Para muchos estadounidenses, la conmemoración se ha convertido en una especie de “segundo Día de la Independencia”, ya que recuerda que la promesa de libertad proclamada en la fundación del país no alcanzó plenamente a millones de personas afroamericanas hasta décadas después.

A más de 160 años de los acontecimientos de Galveston, Juneteenth continúa siendo una fecha de celebración, memoria y reflexión. Su reconocimiento como feriado federal ha ampliado la visibilidad de una historia que durante generaciones fue conocida principalmente dentro de las comunidades afroamericanas, consolidándola como una parte fundamental de la identidad y la historia de Estados Unidos.

Nota: Este artículo se escribió con apoyo de IA.