Día de Juneteenth 2026: ¿Qué estará abierto y cerrado este 19 de junio?

Este viernes 19 de junio se conmemora el Juneteenth, una festividad que se celebra cada año para recordar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos y, al ser un feriado federal, algunas entidades suelen no prestar servicio comercial este día, por lo que aquí te contamos qué estará abierto y cerrado.

Servicios postales

Durante este feriado, todas las oficinas de correos estarán cerradas, por lo que no habrá entregas de correo residencial ni comercial, como tampoco transacciones minoristas, según reporta el sitio web del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Sin embargo, el servicio Priority Mail Express estará disponible, al igual que los servicios de recogida y entrega de FedEx, y los servicios de recogida y entrega de UPS junto con UPS Store, que también estará abierto.

Servicios bancarios

Al ser un feriado federal, este viernes las sucursales de bancos nacionales como Bank of America, Wells Fargo y CitiBank estarán cerradas; no obstante, es necesario consultar si las sucursales locales estarán prestando servicio comercial en horarios restringidos.

Mercados bursátiles

Este viernes 19 de junio, según la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, tanto el Nasdaq como la Bolsa de Nueva York permanecerán cerrados, al igual que el mercado de bonos estadounidense.

La asociación también reportó cuáles serán los otros feriados en donde los mercados permanecerán cerrados este año.

Día de la Independencia: viernes 3 de julio.

Día del Trabajo: lunes 7 de septiembre.

Día de Acción de Gracias: jueves 26 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

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