De Guadalajara a Hollywood: conoce la carrera de Manuel García-Rulfo

Las recientes imágenes de Manuel García-Rulfo y Shakira disfrutando de una velada en un club de salsa de Los Ángeles han despertado la curiosidad del público. Pero más allá de los rumores románticos, el actor mexicano de 45 años tiene una trayectoria que lo consolida como una de las figuras latinas con mayor proyección en la industria del entretenimiento estadounidense.

Originario de Guadalajara, Jalisco, García-Rulfo creció con un vínculo especial con las letras: es sobrino nieto del célebre escritor mexicano Juan Rulfo, autor de la obra maestra Pedro Páramo.

Sin embargo, su pasión siempre fue el cine. “Nunca me gustó la escuela. Lo único que me importaba era el cine. Desde niño, supe que estaría en este mundo”, confesó el actor. Su inspiración principal fue Steven Spielberg, especialmente con “Jurassic Park”, una película que, décadas después, marcaría un hito en su carrera.

El salto a Hollywood

Aunque inició su carrera en México, su desembarco en Hollywood llegó con un papel en “The Magnificent Seven” (2016), donde compartió créditos con Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke. Le siguieron producciones de gran calibre como “Murder on the Orient Express”, dirigida por Kenneth Branagh, y “A Man Called Otto”, junto a Tom Hanks .

Pero el punto de inflexión llegó en 2022 con “The Lincoln Lawyer”, la serie de Netflix donde interpreta al abogado Mickey Haller. Este papel protagónico le valió reconocimiento mundial y la serie ya fue confirmada la última y quinta temporada, la cual se espera que se estrene a inicios de 2027.

En 2024, García-Rulfo protagonizó la adaptación cinematográfica de “Pedro Páramo”, dirigida por Rodrigo Prieto. El proyecto tuvo un significado especial por su lazo familiar con el autor, y la cinta recibió múltiples nominaciones en los Premios Ariel.

En 2025, el actor hizo historia al protagonizar “Jurassic World: Renace”, siendo el primer latino en tener un papel principal en la franquicia. Interpreta a Rubén Delgado, un padre que lucha por la supervivencia de su familia, y comparte pantalla con conocidos actores como Scarlett Johansson y Mahershala Ali.

Manuel García-Rulfoen el estreno de “Jurassic World Rebirth” en junio de 2025.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

“Ser parte de una franquicia como esta es un sueño hecho realidad. Estoy seguro de que ese Manuel niño, con su lonchera de aluminio de Jurassic Park, no lo podría creer“, declaró en ese entonces.

Detrás de su éxito hay una historia de superación. García-Rulfo padece dislexia y desarrolló un método poco convencional para memorizar guiones: llena pizarras con dibujos y mapas mentales para asociar cada escena con imágenes, según reveló en una entrevista con The New York Times en 2022.

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