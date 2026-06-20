El Pentágono solicita $80,000 millones de dólares para cubrir costos de guerra y operaciones militares

El derroche de recursos utilizados por las fuerzas armadas estadounidenses no sólo en Irán, ha obligado al Pentágono a solicitarle al Congreso $80,000 millones de dólares para cubrir los costos generados por los conflictos bélicos en que se ha inmiscuido Donald Trump, esto de acuerdo con un reporte dado a conocer por el periódico The Wall Street Journal (WSJ).

En el informe se menciona que, presuntamente, Stephen Feinberg, subsecretario de Defensa, ha sostenido llamadas telefónicas con algunos legisladores exponiendo la delicada situación surgida a partir de la gran cantidad de material explosivo empleado en operaciones militares sobre todo en Medio Oriente.

Debido a esa falta de planeación o descontrol, el arsenal armamentista estadounidense al parecer se encuentra muy mermado, situación que representa un alto riesgo en caso de ser necesario enfrentar algún tipo de amenaza proveniente de naciones históricamente hostiles.

El WSJ incluso cita cómo altos mandos militares le han revelado, bajo condición de mantener su identidad en resguardo, que el Pentágono podría empezar a quedarse sin fondos durante el transcurso del verano.

La guerra en Irán ha resultado devastadora para las fuerzas armadas estadounidenses. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

De ahí deriva la necesidad de que el Congreso apruebe un nuevo paquete de financiación, pues de lo contrario resultará casi obligatorio reducir el plan de entrenamientos de las fuerzas armadas sobre todo en el extranjero, así como otras actividades operativas.

Aunque el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2026 ronda en un billón de dólares, bajo la óptica de los militares consultados esa cantidad de dinero se queda corta para reponer la munición malgastada desde el año pasado.

Un punto de enorme preocupación entre las cabezas de la milicia estadounidense surge a raíz de la posición asumida por el actual gobierno al pretender intervenir en la política cubana, con el riesgo de desatar otro conflicto bélico cuando Trump todavía está lejos de cerrar un acuerdo realmente formal con Irán comprometiéndose principalmente a renunciar a la idea de continuar adelante con su programa de enriquecimiento de uranio y, además, a no volver a cerrar el tráfico a la navegación en el estrecho de Ormuz, pues en caso contrario quizá gran parte del mundo enfrentará una crisis energética no vista en la historia moderna.

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