“Mi esposa está muerta en la bañera”: dan cadena perpetua a hombre de Pennsylvania que apuñaló a su pareja

Un hombre fue condenado a cadena perpetua por apuñalar a su esposa hasta la muerte en su casa de Pennsylvania en 2025, según se informó en un comunicado.

La sentencia contra James Christopher Frank, de 58 años, se produjo una semana después de que se declarara culpable de apuñalar a su esposa, Deborah Denise Glaser, de 55 años, hasta la muerte en su casa de Easton, Pennsylvania.

El martes 11 de marzo de 2025, alrededor de las 8:30 a. m., la policía del municipio de Bethlehem acudió a una casa tras la llamada de un familiar que les informó de su preocupación por el bienestar de las personas que se encontraban dentro de la propiedad.

Al llegar, los agentes golpearon las puertas y ventanas para anunciar su presencia, pero nadie respondió.

Entonces, según las autoridades, utilizaron una escalera para entrar por una ventana del segundo piso, donde se encontraron con Frank.

Tras abrirles la puerta, Frank los condujo a un dormitorio y les dijo: “Mi esposa está muerta en la bañera”.

Los agentes entraron al baño y encontraron el cuerpo de la esposa de Frank en la bañera. Glaser yacía boca abajo en la bañera con múltiples heridas punzantes y la camisa empapada en sangre.

Los agentes también encontraron cuchillos, cuchillas de afeitar, cúteres y un mazo en el baño.

Frank confesó a la policía que le cortó la garganta a su esposa con un cuchillo de carne. Luego declaró que le perforó el pecho y el corazón con un cuchillo y un martillo unas diez veces para asegurarse de que estuviera muerta. Fue arrestado y acusado.

El 17 de junio, Frank fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Según la fiscalía, la familia de Glaser estuvo presente durante la lectura de la sentencia y tuvo la oportunidad de presentar sus declaraciones.

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