Streaming en español: “México 86” y “Circo Gómez” como opciones de fin de semana

El catálogo de series latinas sigue creciendo en las principales plataformas de streaming, y junio de 2026 llega con propuestas que van desde el drama histórico hasta el thriller costumbrista. Este fin de semana, dos títulos se perfilan como las grandes apuestas para quienes buscan contenido de calidad en el idioma: “México 86” de Netflix y “Circo Gómez”, disponible en ViX.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre estos estrenos y otras series latinas disponibles en Netflix, ViX y Disney+.

México 86

Plataforma: Netflix

Estreno: 5 de junio de 2026

Género: Drama / Ficción histórica

“México 86” es una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para el mes de junio. Protagonizada por Diego Luna, la serie recrea en clave de ficción cómo México logró convertirse en sede de la Copa del Mundo de la FIFA en 1986, un hito que parecía imposible en su momento debido al devastador terremoto de Ciudad de México en 1985.

La sinopsis oficial describe la trama como una historia de “pasión, locura y puro ingenio mexicano”, donde se explora el trasfondo político, social y deportivo que hizo posible aquel evento.

Más allá del fútbol, la serie promete sumergirse en las complejidades de un país que, contra todo pronóstico, organizó uno de los torneos más recordados de la historia.

Circo Gómez

Plataforma: ViX

Género: Drama familiar / Comedia negra

“Circo Gómez”, creada por Eugenio Derbez, forma parte del catálogo de ViX y se suma a la creciente oferta de contenido original latinoamericano en la plataforma. También cuenta con las voces de Omar Chaparro y Vanessa Bauche.

Con un título que evoca el universo circense y el apellido más común de habla hispana, la serie apunta a ser una exploración de las dinámicas familiares desde una perspectiva que mezcla el drama y el humor.

La serie se estrenó el 5 de junio y sigue las desventuras de una familia disfuncional dueña de un circo itinerante al borde de la quiebra. El patriarca, un egocéntrico e incompetente artista, y su caótico grupo harán hasta lo imposible por mantener vivo su espectáculo.

La apuesta de Disney+ por el contenido latino

Disney+ está intensificando su compromiso con la producción en español y portugués. La plataforma cerró acuerdos estratégicos con productoras clave, como el anunciado con la brasileña Seriella, que incluye un amplio paquete de estrenos y series que se transmitirán simultáneamente en televisión abierta y en streaming, fortaleciendo la presencia de productos nacionales en una plataforma global.

Según la información divulgada estrenarán estos cinco títulos: “Ben-Hur”, prevista para septiembre; “Amor en Ruinas”, se estrenará en julio, “Las 7 Marías”, “La Ira del Heredero” y “Jesús”.

En el catálogo actual de Disney+ destacan varias series en español con propuestas muy diversas:

La Máquina

Protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, sigue a un boxeador en el peor momento de su carrera que busca una revancha, mientras una despiadada organización entra en escena y los riesgos se convierten en cuestión de vida o muerte.

La serie explora el lado oscuro del mundo del boxeo y los demonios personales del protagonista.

El encargado

Comedia dramática protagonizada por un astuto portero de edificio que convierte su puesto en una posición de poder, manipulando a los residentes y tratando la propiedad como un mundo donde él pone las reglas.

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