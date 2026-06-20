¿Ves un punto verde en tu Android? Alguien podría estar grabándote ahora mismo

Estás usando tu teléfono con normalidad, revisando redes sociales o respondiendo mensajes, cuando de repente aparece un pequeño punto verde en la esquina superior de la pantalla. Parpadea unos segundos y desaparece. ¿Qué fue eso? Muchos lo ignoran, otros piensan que es un bug, pero ese diminuto círculo verde es una de las herramientas de privacidad más poderosas que Android ha integrado de forma nativa en tu dispositivo, y saber lo que significa puede marcar una gran diferencia en tu seguridad digital.

Vivimos en una era donde los teléfonos inteligentes lo saben todo sobre nosotros. Nuestras conversaciones, nuestros hábitos, nuestra ubicación y hasta nuestras caras pasan por el micrófono y la cámara de estos dispositivos a diario. El problema es que no siempre somos nosotros quienes activamos esos sensores.

Las aplicaciones que instalamos tienen permisos que, en muchos casos, exceden lo que realmente necesitan para funcionar. Una linterna que accede a tu micrófono, un juego que activa tu cámara en segundo plano, una app de clima que escucha tus conversaciones, estos escenarios existen, y Android lo sabe.

Qué es exactamente ese punto verde y por qué apareció en Android 12

Desde el lanzamiento de Android 12, Google incorporó lo que oficialmente se conoce como indicadores de privacidad. Son pequeñas señales visuales, representadas principalmente por ese punto verde, que aparecen en la barra de notificaciones de tu dispositivo en tiempo real cada vez que una aplicación accede al micrófono, a la cámara o a la ubicación del teléfono.

La idea no era nueva. Apple la había implementado antes en iOS 14 con un sistema similar. Pero Google la adoptó con una particularidad propia: en Android, siempre se usa el color verde para todos los indicadores, en lugar de alternar colores como hace iOS. Lo interesante es que el punto no aparece solo cuando tú decides grabar un video o hacer una llamada. También se activa cuando una app lo hace sin que hayas dado una orden explícita, es decir, cuando algo trabaja en segundo plano sin que lo veas.

Al principio, el sistema te muestra una píldora expandida con el icono del micrófono o de la cámara, que luego se comprime en ese discreto pero significativo punto verde. Pequeño, sí. Imperceptible, no. Está diseñado para ser exactamente eso: lo suficientemente visible para llamar tu atención sin interrumpir lo que estás haciendo.

Cómo descubrir cuál aplicación está grabando sin tu permiso

Aquí es donde la función se vuelve realmente útil. Ver el punto no es suficiente. Lo importante es saber quién está detrás de ese acceso no solicitado. Android te da las herramientas para descubrirlo en cuestión de segundos.

El primer paso es deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. Una vez ahí, verás el ícono del micrófono o la cámara ampliado. Si tocas directamente sobre ese ícono, el sistema operativo te mostrará el nombre exacto de la aplicación que está usando ese sensor en ese preciso momento. No hay lugar para esconderse: Android te dice el nombre de la app culpable sin rodeos.

Si quieres ir más lejos y ver un historial completo, existe el Panel de Privacidad, accesible desde Ajustes > Seguridad y privacidad > Panel de privacidad. Ahí encontrarás una línea del tiempo con todas las aplicaciones que han accedido recientemente al micrófono, la cámara o tu ubicación, junto con la hora exacta en que lo hicieron. Es como una bitácora de vigilancia que Android mantiene actualizada para ti, y que demasiados usuarios desconocen.

Una vez identificada la aplicación sospechosa, el siguiente movimiento es directo. Ve a Ajustes > Privacidad > Administrador de permisos, selecciona la opción “Micrófono” o “Cámara” y busca la app en cuestión. Ahí puedes revocarle el acceso de forma inmediata eligiendo la opción “No permitir”. Si la aplicación no necesita esos permisos para funcionar en lo que tú la usas, no hay razón para que los tenga.

Por qué deberías tomarte en serio ese pequeño punto verde

Puede sonar como paranoia, pero las estadísticas y los reportes de ciberseguridad muestran una realidad preocupante. Existen aplicaciones disponibles en tiendas de terceros, y en algunos casos incluso en Google Play antes de ser eliminadas, que activan el micrófono o la cámara en segundo plano para recopilar datos de los usuarios. Información que luego puede terminar en manos de anunciantes, brokers de datos o actores maliciosos.

Más allá de los casos extremos, hay una preocupación más cotidiana que también es válida. Muchas apps legítimas tienen permisos que superan lo que realmente usan. Una aplicación de redes sociales podría activar tu micrófono más veces de las necesarias. Tener ese punto verde activo como guardián visual te permite notarlo antes de que se convierta en un problema mayor.

Lo que Google logró con este indicador es devolverle al usuario algo fundamental: el control y la conciencia sobre lo que ocurre en su propio dispositivo. No necesitas ser un experto en ciberseguridad ni instalar herramientas de terceros para saber si alguien te está escuchando. El sistema lo hace por ti, en tiempo real, con un puntito verde tan pequeño como efectivo.

La próxima vez que veas ese punto encenderse de manera inesperada, no lo ignores. Despliega las notificaciones, toca el ícono y descubre qué aplicación está usando tus sensores. Puede que sea completamente normal. Pero en el caso de que no lo sea, tendrás en tus manos toda la información que necesitas para actuar de inmediato. Tu privacidad no es un lujo, es un derecho, y Android, con esta pequeña pero poderosa función, lo está tomando cada vez más en serio.

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