Horóscopo de hoy para Géminis del 21 junio de 2026

Las lunaciones pondrán en primer término las relaciones familiares y sentirás la necesidad de pasar más tiempo en tu hogar. Será un excelente momento para conectar con tus mascotas, tus plantas o esos rituales cotidianos que tanto te estabilizan tu ánimo. Poco a poco sentirás que echas raíces y encuentras calma.

Horóscopo de amor para Géminis Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Géminis Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.