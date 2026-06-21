Niño de tres años en Georgia murió ahogado en una piscina pese a llevar chaleco salvavidas

Un niño de tres años murió ahogado el domingo en una vivienda del condado de Bleckley, en Georgia, luego de que el chaleco salvavidas que llevaba puesto no estuviera correctamente asegurado, informaron autoridades locales.

La víctima fue identificada como James Joseph Farland Jr. El forense del condado, Michael Francis, determinó que la muerte fue accidental, de acuerdo con el Daily Mail.

Según explicó el funcionario, el menor utilizaba un chaleco salvavidas al momento del incidente, pero este no estaba ajustado correctamente entre las piernas, lo que habría permitido que el niño se deslizara hasta quedar en una posición peligrosa bajo el agua.

“Fue un accidente desafortunado”, declaró Francis a medios locales.

Familiares iniciaron una recaudación para cubrir gastos funerarios

Tras la muerte del menor, sus padres iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos asociados al funeral.

“Mi hijo murió trágicamente ahogado en una piscina y lo perdimos demasiado pronto”, escribió su padre, James Farland, en el mensaje difundido junto a la iniciativa.

Añadió que el hecho ha tenido un profundo impacto emocional en toda la familia.

“Mi esposa, yo y toda nuestra familia estamos tratando de asimilar esta pérdida. Lo extrañamos todos los días”, expresó.

Escuela y autoridades llamaron a reforzar medidas de seguridad

La escuela del niño también emitió un mensaje de condolencias tras conocerse el fallecimiento.

“Estamos devastados por la pérdida de James, uno de nuestros pequeños estudiantes. Su sonrisa, espíritu alegre y personalidad llevaron felicidad a quienes lo conocieron”, señaló la institución educativa.

Por su parte, la oficina del sheriff del condado de Bleckley recordó la importancia de utilizar chalecos salvavidas aprobados y correctamente ajustados para niños pequeños.

Las autoridades recomendaron verificar que todas las correas estén bien sujetas antes de ingresar al agua y reforzar la supervisión constante de menores en piscinas.

“Pedimos a las familias que utilicen esta tragedia como un recordatorio para extremar las medidas de seguridad alrededor del agua”, indicó la oficina del sheriff.

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