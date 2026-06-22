Julián Álvarez enciende la polémica en España por pedir ser transferido del Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez irrumpió con fuerza en medio del Mundial 2026 y abrió un nuevo frente en el fútbol español. Después del triunfo de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda jornada del torneo, el delantero reconoció públicamente que ya mantuvo conversaciones con el Atlético de Madrid y dejó una frase que aceleró el debate sobre su continuidad en el club rojiblanco.

El atacante argentino habló con ESPN al término del encuentro y dejó por primera vez una postura explícita sobre su situación contractual. Aunque evitó mencionar un posible destino, expresó que considera que un cambio de equipo sería el escenario adecuado.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, declaró.

"I think the best thing for everyone is a transfer."



Julián Alvarez publicly says he wants to leave Atlético Madrid ? pic.twitter.com/YLTibWzAe7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2026

Ante la consulta directa sobre una posible salida si aparecía una oportunidad favorable, respondió: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

Las declaraciones tuvieron repercusión inmediata porque el Atlético de Madrid había sostenido de forma reiterada que el jugador no está en venta y que no evaluaría propuestas mientras mantenga contrato vigente.

Atlético estudia medidas y mantiene postura firme

La entidad madrileña tiene vinculado al delantero hasta el 30 de junio de 2030 y ha remitido a los interesados al pago íntegro de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

Barcelona, Real Madrid y Arsenal han mostrado interés por el internacional argentino, aunque el club rojiblanco insiste en que no negociará condiciones de salida.

Tras las palabras del futbolista, el Atlético contempla estudiar si presenta una denuncia ante la FIFA por un supuesto intento del Barcelona de avanzar en una operación sin autorización del club propietario de los derechos del jugador, según información atribuida a fuentes de la entidad.

Desde el entorno rojiblanco consideran que existe una estrategia similar a episodios anteriores relacionados con otros futbolistas. El club recuerda antecedentes como el fichaje de Antoine Griezmann mediante el pago de cláusula de rescisión y menciona el caso de Nico Williams como ejemplo de movimientos que, según su interpretación, buscan generar presión sobre jugadores con contrato vigente.

La tensión entre ambas instituciones ya había escalado semanas atrás. El 29 de mayo, el Atlético publicó un mensaje oficial en su cuenta de X denunciando una “campaña de acoso y derribo” alrededor del delantero argentino.

“Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos… Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES”, expresó entonces el club.

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024 procedente del Manchester City. Desde entonces acumuló 49 goles en 106 partidos con el equipo dirigido por Diego Simeone.

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