Olivia Rodrigo lanza su propio festival “Daisy Chain Fields” con cartel 100% femenino

La cantante Olivia Rodrigo anunció la creación de su propio festival de música, un evento que se celebrará el 29 de agosto en el Great Park de Irvine, California, y que destaca por contar con un cartel íntegramente femenino.

La artista, que actualmente se encuentra en la cima del éxito con su tercer álbum “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, que debutó en el número 1 del Billboard 200, compartió su entusiasmo en redes sociales:

"Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con todos ustedes. He soñado con hacer este festival durante años y estoy tan eufórica de que por fin se haga realidad" Olivia Rodrigo

Este proyecto es una de las iniciativas más recientes de Rodrigo para apoyar a las mujeres, sumándose a su fundación Fund 4 Good, que recaudó más de $2 millones para derechos reproductivos y causas contra la violencia doméstica.

Un cartel de lujo

El festival contará con un cartel impresionante que incluye a la propia Olivia Rodrigo junto a artistas como Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio. Como invitadas especiales, se unirán al evento Karen O, Stevie Nicks y Sarah McLachlan. Rodrigo describió el cartel como “una auténtica locura y lleno de mis héroes y amigas”.

El festival, que se desarrollará en dos escenarios, se inspira directamente en el histórico Lilith Fair, el festival pionero de los años 90 creado por Sarah McLachlan que reunía exclusivamente a artistas femeninas.

Rodrigo, que apareció en un documental de 2025 sobre el Lilith Fair, expresó su deseo de continuar con este legado: “Siento una conexión real con las chicas jóvenes que vienen a mis conciertos, y el hecho de poder ser parte de sus vidas es un honor que no tomo a la ligera. Las chicas jóvenes necesitan grandes referentes: mujeres que apoyan a otras mujeres y que participan en algo verdaderamente alegre, musical y orientado a la comunidad”.

Más allá de la música, Daisy Chain Fields tiene un claro propósito filantrópico. El 100 % de los ingresos netos se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de mujeres y niñas. Entre las organizaciones colaboradoras se encuentran Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeForm, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health, National Women’s Law Center y Planned Parenthood, según reseñó Variety.

Todas las artistas confirmadas han accedido a no obtener beneficios económicos por sus actuaciones, un gesto que refuerza el compromiso colectivo con la causa del festival. Rodrigo declaró: “Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser los motores de un cambio significativo, y espero que este festival sea precisamente eso” .

El festival, producido por C3 Presents y Live Nation, también ofrecerá actividades de organizaciones sin fines de lucro, experiencias artísticas comunitarias, diversidad gastronómica y productos de vendedores locales.

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