Romeo Beckham debutará como actor

El hijo de David y Victoria Beckham, Romeo, se prepara para dar un giro en su carrera profesional. El joven de 23 años, que ya ha probado suerte en el fútbol y el modelaje, hará su debut como actor en la película “Forty Love”, un drama romántico ambientado en el mundo del tenis.

Dirigida por el reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, la cinta marca su ópera prima como director y es producida por Chi-Fou-Mi Productions, en colaboración con Studiocanal y Manna Studios.

El filme, que se estrenará en cines de Francia el 25 de noviembre, cuenta con un reparto estelar en el que Romeo comparte créditos con actores como Paul Kircher, Guillaume Canet, Benjamin Voisin y la legendaria Catherine Deneuve, de acuerdo a lo detallado por Variety.

Un papel que promete

En “Forty Love”, Romeo interpreta a un carismático rival que sacude el mundo de Sacha Gallo, interpretado por Paul Kircher, una superestrella del tenis que entrena con su padre para ganar un importante trofeo en París.

La sinopsis oficial describe la trama con un tono que promete emociones fuertes: “Por primera vez, se enfrenta a un oponente de naturaleza completamente distinta: el amor. Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya encontrado en la cancha”.

El productor Hugo Sélignac definió la película como una “fábula romántica, sensual y profundamente conmovedora” que explora las exigencias del deporte de alto nivel y todo lo que se esconde bajo la superficie.

La estética visual, a cargo de Carlotti, promete darle un “verdadero toque distintivo”, según Chloé Marquet, directora de ventas internacionales de Studiocanal .

Romeo Beckham no es ajeno a los focos. Antes de dar el salto a la actuación, siguió los pasos de su padre en el fútbol, jugando en las categorías inferiores del Arsenal y en equipos como el Fort Lauderdale CF y el Brentford B, hasta retirarse en 2024 para centrarse en su carrera en la moda. Como modelo, ha trabajado para firmas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Su incursión en el cine se suma a un año importante, ya que en mayo de 2026, Romeo hizo su debut en la alfombra roja del Met Gala, luciendo un look de Burberry inspirado en el kink. Su aparición en el evento, 12 años después de la última presencia de sus padres en la gala, consolidó su estatus como una de las nuevas promesas del entretenimiento y la moda.

Seguir leyendo:

· David y Victoria Beckham hacen otro llamado público a su hijo Brooklyn para romper la distancia

· David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

· Victoria Beckham le dedica un emotivo mensaje a David por su cumpleaños