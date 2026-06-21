David y Victoria Beckham hacen otro llamado público a su hijo Brooklyn para romper la distancia

David y Victoria Beckham aprovecharon la celebración global del Día del Padre para enviar un nuevo e inequívoco mensaje público de reconciliación a su hijo mayor, Brooklyn, de 27 años, con quien mantienen un tenso distanciamiento desde principios de este año.

A pesar de la estricta postura de no contacto que mantiene el joven modelo, tanto el exfutbolista de 51 años como la diseñadora de moda de 52 utilizaron sus cuentas oficiales de Instagram para compartir fotografías del baúl de los recuerdos junto a Brooklyn.

En las imágenes se observa a un David más joven disfrutando en el mar junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo (23), Cruz (21) y Harper (14).

“Ser papá es mi trabajo más importante. Los amo a todos y gracias mami por darme nuestra hermosa familia”, escribió el excapitán de la selección inglesa en su perfil de Instagram.

Por su parte, la ex Spice Girl dedicó un mensaje a su esposo llamándolo “el mejor papá” y afirmando que su “mayor logro siempre han sido sus hermosos hijos”.

Este sutil pero evidente acercamiento ocurre en medio de la peor crisis familiar de los Beckham. La disputa estalló públicamente el pasado mes de enero, cuando Brooklyn rompió el silencio con una incendiaria declaración en redes sociales.

El joven acusó directamente a sus progenitores y a sus equipos de relaciones públicas de “intentar arruinar” su relación con su esposa, la modelo y actriz Nicola Peltz, desde antes de su boda en 2022.

En aquel momento, Brooklyn aseguró que alejarse de la familia había hecho desaparecer su ansiedad crónica y sentenció drásticamente: “No deseo reconciliarme con mi familia”.

Mientras que sus hermanos Romeo y Cruz publicaron cariñosos homenajes para David en esta fecha especial, Brooklyn optó por un frío silencio en redes hacia su padre.

En su lugar, el primogénito llamó la atención recientemente al aparecer en un anuncio publicitario de cara a la Copa del Mundo 2026, donde bromeaba diciendo que miraba el torneo desde casa y que no asistir a los partidos “era una larga historia”, lo que la prensa británica interpretó como una indirecta a los contactos de su padre en la FIFA.

A pesar de los reproches y la distancia física, David y Victoria parecen decididos a mantener la puerta abierta, utilizando las fechas más significativas del calendario para recordarle a Brooklyn que, para ellos, la familia sigue estando primero.

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