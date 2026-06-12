David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

David Beckham alcanzó un nuevo hito en su legendaria carrera, pero no como futbolista, sino como ícono de la cultura pop. La estrella del deporte y ahora empresario recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La ceremonia, cargada de emotividad y glamour, reunió a su esposa Victoria, a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, y a varios amigos famosos. Sin embargo, la ausencia del hijo mayor, Brooklyn Beckham, de 27 años, se convirtió en el foco de atención de la velada, encendiendo nuevamente los rumores sobre la profunda crisis que atraviesa la familia.

Brooklyn, quien estuvo ausente del evento, no celebró junto a los suyos el último logro paterno. Esta distancia no es casualidad. La omisión ocurre apenas cinco meses después de que el joven desatara una tormenta mediática al arremeter contra sus padres en redes sociales.

En aquella ocasión, acusó a David y Victoria de intentar arruinar su relación con su esposa, la actriz y modelo Nicola Peltz. “No me están controlando. Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió entonces en sus historias de Instagram.

Mientras la familia Beckham se reunía en Los Ángeles para celebrar, Brooklyn fue visto paseando con Nicola Peltz por West Hollywood, como si quisiera subrayar su distancia emocional y física del clan. La fractura, que se ha ido agravando desde la boda del joven en 2022, parece más abierta que nunca.

Romeo Beckham, Harper Seven Beckham, David Beckham, Victoria Beckham y Cruz Beckham posan en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

Tom Cruise elogió a Beckham

Pese a esto, David, el respaldo de amigos y colegas no faltó. La ceremonia contó con figuras como James Corden, Eva Longoria y Landon Donovan. Pero sin duda, el invitado sorpresa que robó miradas fue el actor Tom Cruise, conocido por su reclusión pública en Los Ángeles.

Cruise subió al podio para elogiar al deportista, destacando su origen humilde y su disciplina. “Lo que hace que la historia de David sea realmente extraordinaria no es simplemente dónde está hoy, sino cómo comenzó”, dijo la estrella de “Misión: Imposible”, añadiendo que “el éxito nunca ha cambiado quién es”.

Tom Cruise y David Beckham. El actor se encargó de elogiar al futbolista después de recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Crédito: Chris Pizzello/AP.

Cruise también dedicó un sentido mensaje a la familia Beckham: “Durante gran parte de ese extraordinario recorrido, Victoria ha estado a su lado, y juntos han construido una familia preciosa“.

En su discurso de agradecimiento, David Beckham no solo correspondió a los elogios de Cruise —a quien reconoció como su inspiración y amigo desde hace más de 20 años—, también rindió homenaje explícito a sus seres queridos. “Victoria, mi increíble esposa, sin la cual nada de esto sería posible. Y mis preciosos hijos, que son la razón por la que me levanto por la mañana”, declaró.

Luego, con la voz entrecortada, añadió: “Chicos, espero que algún día traigan a mis nietos aquí y les hablen de un niño que soñó en grande”.

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