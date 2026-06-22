Sheinbaum invita a la conferencia mañanera al “Pato Merlín” y su familia, el ave mundialista que se hizo viral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo en la conferencia mañanera como invitado especial al “Pato Merlín” y su familia, el ave mundialista que se hizo viral tras portar la playera de la selección mexicana y recorrer las calles de la Ciudad de México.

“Decidimos invitar a Karla, a Carlos, a Cristian y a Merlín, aquí en la mañanera, ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial y como somos nosotros, es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quienes son, su problemática, y obviamente el vínculo que establecemos pues es humanista“, dijo.

La mandataria mexicana adelantó que la familia de Merlín recibirá ayuda a través de los programas sociales que ofrece el gobierno mexicano con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

“Karla nos ha platicado pues distintos temas de la vida que llevan y por supuesto les vamos a ayudar a que, esta fama que han adquirido, que a través de nosotros, se traduzca en mejora en su calidad vida siempre, y lo que es increíble como muchas familias mexicanas, siempre salen adelante de manera honesta, trabajando duro, y pues lo que hay que hacer es ayudar como hacemos en el gobierno de México. Los programas de bienestar son eso, de apoyo, ayuda, no dejar a nadie atrás”, adelantó.

“Lo que queremos es que conozcan a las personas, a Merlín también, Merlín ya es muy famoso, pero la familia es quien está cuidando y está haciendo de México un país grande como los millones de familias mexicanas que trabajan todos los días”, señaló.

Carlos besa al pato Merlín, vestido con una camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol. Crédito: José Méndez | EFE

La señora Karla Gómez, quien es la tutora del Pato Merlín, y que estuvo acompañada por sus dos hijos Carlos y Cristian, dijo sentirse muy honrada por la invitación que le hizo la presidenta Sheinbaum.

“Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta, es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes, y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana que siento que es por ese motivo que nos hemos hecho tan virales porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para ir por ese sustento para mantener a una familia”, comentó.

“Creo que el mundo, por eso tenemos los ojos ahí, porque están viendo esa parte bonita como lo dijo la presidenta, esa parte chiquita de lo que somos realmente nosotros. Nosotros no somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles, somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia, la familia mexicana”, señaló Karla.

El “Pato Merlín” que se hizo viral como mascota no oficial de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

La aventura viral del “Pato Merlín” y su familia comenzó el día del partido entre México vs Sudáfrica, el pasado 11 de junio, cuando videos en redes sociales mostraron al ave con la playera de la selección mexicana siguiendo a la señora Karla y a uno de sus hijos al momento de estar vendiendo botellas con agua sobre avenida Juárez y Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

“Estamos trabajando en la calle, somos vendedores, y me ayuda bastante a cargar paquetes (Cristian), ayuda a vender con los clientes, y pues Merlín es el patrón del negocito que tenemos, él es el que va atrás de nosotros supervisando, que estemos trabajando y que lo hagamos correctamente”, platicó Karla.

Claudia Sheinbaum recibe al “Pato Merlín” en Palacio Nacional. Crédito: José Méndez | EFE

La viralidad del “Pato Merlín” fue tan grande a nivel mundial que marcas comerciales comenzaron a utilizar su imagen para promocionar sus productos como una mascota no oficial del Mundial, además de que la FIFA le colocó en su pecho una pañoleta donde lo nombró como embajador oficial de la Ciudad de México.

“En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México”, señaló la FIFA en sus redes sociales.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. ??



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma? pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26?? Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Ante esta viralidad y para evitar abusos de imagen por parte de negocios y empresas, el Pato Merlín será registrado este mismo lunes como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI.

“Sí, estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy, precisamente se va a registrar, y el cuidado que se le da a Merlín es darle una buena alimentación, el come comida especial para pato, también le damos verdura, le damos fruta y proteínas que es básico para sus plumas, le damos charales vivos en su agua y también le damos grillos, y también los domingos se come un taco de carnitas, porque eso si lo hace. Saludos al señor que se lo da.”, manifestó Karla.

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