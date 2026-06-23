¿Finalizó epidemia del hantavirus?: liberados últimos pasajeros que estaban sometidos a cuarentena

Los últimos ocho pasajeros estadounidenses que permanecieron en la Unidad Nacional de Cuarentena en Nebraska completaron su periodo de aislamiento de 42 días. Este protocolo fue implementado tras un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que resultó en la muerte de tres personas.

Recordemos que más de 120 pasajeros fueron evacuados del crucero en las Islas Canarias, incluyendo a 18 estadounidenses que fueron trasladados a la cuarentena. Mientras que algunos dejaron el barco antes de que se registrara el brote, los restantes fueron monitoreados por las autoridades de salud.

“Gracias a la estrecha colaboración entre socios federales, estatales y locales, el HHS ayudó a proteger al pueblo estadounidense, contener los riesgos potenciales y llevar esta respuesta a una conclusión exitosa”, dijo la portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Emily Hilliard, en un correo electrónico referido por Associated Press (AP).

Controversia por la cuarentena

Una de las pasajeras, Angela Perryman, expresó su descontento por ser retenida en la cuarentena. Aunque la mayoría de los demás pasajeros fueron liberados, ella fue obligada a quedarse debido a decisiones de salud pública consideradas innecesarias por algunos funcionarios.

Los pasajeros recibieron atención y apoyo durante su estancia en Omaha. Además de las comidas especiales de restaurantes locales, las habitaciones estaban equipadas con comodidades similares a las de un hotel, facilitando la adaptación al encierro.

Las autoridades sanitarias aún investigan la posibilidad de transmisión del virus Andes entre humanos. Con un total de 13 casos identificados, el brote destaca la importancia de una respuesta rápida y efectiva frente a amenazas de salud pública en entornos cerrados.

Impacto en la industria de los cruceros

Los brotes de hantavirus tienen un impacto significativo en la industria de los cruceros: reducen pasajeros, dañan ventas y reputación, y obligan ajustes operativos y sanitarios por parte de las navieras.

Efectos en la demanda y finanzas:

Caída de reservas y ventas tras incidentes recientes, especialmente en rutas y puertos con alta cobertura mediática.

Pérdidas puntuales en temporadas altas (por ejemplo, retrocesos mensuales en llegadas de pasajeros en puertos afectados).

Impacto desigual: algunos operadores llaman a ciertos brotes “aislados” y ven recuperación rápida; otros registran efectos más prolongados en ventas.

Operativa y logística:

Cambios de itinerarios y cancelaciones parciales cuando las autoridades portuarias o los gobiernos imponen restricciones.

Reprogramación de salidas y desvíos para evitar puertos con medidas sanitarias estrictas o riesgo reputacional.

Mayor presión sobre terminales y servicios portuarios por procedimientos de control y cuarentena.

Medidas sanitarias y protocolos:

Controles médicos previos y a bordo (toma de temperatura, triage, tests según el caso) implementados por las líneas y recomendados por asociaciones del sector.

Aislamiento y cuarentena de pasajeros y tripulación afectados en camarotes; campañas intensas de desinfección y limpieza profunda tras cada brote.

Disponibilidad 24/7 de atención médica a bordo y protocolos de notificación a autoridades sanitarias locales e internacionales.

Comunicación y gestión de reputación:

Las compañías intensifican la comunicación transparente con clientes y autoridades para limitar pánico y solicitudes de cancelación.

Las agencias y asociaciones del sector (y algunas navieras) minimizan alarmas públicas cuando perciben que los incidentes son controlados para preservar la demanda.

Respuesta comercial y comercialización:

Ofertas flexibles: políticas de cancelación/reembolso más permisivas y garantías de seguridad para restaurar la confianza del pasajero.

Enfoque en rutas alternativas o mercados menos afectados para sostener ocupación.

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