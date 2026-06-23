La madre de Savannah Guthrie habría muerto en cautiverio, según una nota vinculada al secuestro

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora de televisión Savannah Guthrie, dio un giro dramático luego de que una nota atribuida a sus presuntos secuestradores indicara que la mujer de 84 años habría fallecido, de acuerdo con información divulgada por CNN.

Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero de 2026 de su casa ubicada en las afueras de Tucson, Arizona. Desde entonces, las autoridades federales y locales han mantenido una intensa búsqueda para localizarla, mientras el caso ha permanecido rodeado de incertidumbre.

Según CNN, una de las notas enviadas a medios de comunicación señala que los responsables del secuestro no tenían intención de matar a Guthrie, pero que la mujer murió poco después de su desaparición. El contenido completo del mensaje no ha sido revelado públicamente para permitir a los investigadores autenticar posibles futuras comunicaciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con NBC News, la segunda nota no incluía ninguna exigencia económica ni solicitud de rescate. Esto contrasta con un primer mensaje recibido anteriormente, en el que se pedía un pago en criptomonedas a cambio de la liberación de la mujer.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada contra su voluntad. Entre las evidencias recopiladas durante la investigación se encuentra sangre hallada cerca de la entrada de su domicilio y grabaciones de una cámara de seguridad que muestran a un hombre enmascarado en las inmediaciones de la vivienda la noche de la desaparición. El FBI ha identificado a ese individuo como el principal sospechoso.

En los meses posteriores a la desaparición, equipos de búsqueda y voluntarios han realizado operativos en zonas desérticas del sur de Arizona e incluso cerca de la frontera con México, sin resultados positivos.

Tras recibir una de las comunicaciones, Savannah Guthrie y sus hermanos difundieron un mensaje público en el que expresaron su disposición a pagar cualquier rescate con tal de recuperar a su madre. La familia ha reiterado que continúa esperando respuestas sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, ni el FBI ni la Oficina del Sheriff del Condado de Pima han confirmado oficialmente la muerte de Nancy Guthrie. La investigación permanece abierta y las autoridades continúan solicitando información que ayude a esclarecer el caso.

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