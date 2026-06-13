Voluntarios reanudan la búsqueda de Nancy Guthrie tras una pista anónima que indicaba que está enterrada en México

Voluntarios en México iniciaron la búsqueda de Nancy Guthrie tras recibir una pista que indicaba que estaba enterrada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, según confirmó People.

La madre de Savannah Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez entrando al garaje de su casa en Tucson, Arizona, a las 9:50 p.m. hora local del sábado 31 de enero.

El grupo de voluntarios mexicano Buscando Corazones Nogales recibió una pista anónima sobre su presunto paradero.

La líder del grupo, Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, declaró al diario El Imparcial que la organización recibió información de que Nancy estaba enterrada en uno de los arroyos de la zona de Mariposa, México.

Según 12 News, el informante les dijo que sus restos podrían encontrarse cerca de Nogales, ciudad ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

En un mensaje a People, la organización escribió: “En mayo, recibimos la pista. La fuente anónima dijo que está aquí. Sí, continuaremos la búsqueda”.

Según se informó, Buscando Corazones Nogales inició la búsqueda en los alrededores del arroyo el 16 de mayo, sin éxito. Posteriormente, recibieron una segunda llamada con información adicional, lo que motivó al grupo a realizar una segunda búsqueda el miércoles 10 de junio.

La búsqueda no tuvo éxito y se planea una tercera para el 16 de junio, según 12 News.

Voluntarios ya habían rastreado la región anteriormente, y entre abril y mayo recuperaron los restos de 32 personas y encontraron más de 25 tumbas sin identificar, según informó El Imparcial.

El jueves, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, emitió un comunicado en X confirmando que la agencia está al tanto de la denuncia anónima. “Hasta el momento, no hemos sido contactados por las autoridades mexicanas”, decía el comunicado.

“Esta investigación sigue activa y en curso, y continuaremos investigando cualquier información creíble”, concluía el comunicado.

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