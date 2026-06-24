Letitia James, fiscal general de Nueva York, arremete en contra de los candidatos respaldados por Mamdani

Letitia James, fiscal general de Nueva York, se volcó en contra de los candidatos respaldados en las primarias demócratas por Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, los cuales define como carentes de conocimiento sobre política local.

Los tres candidatos que abiertamente apoyó el político nacido en Uganda ganaron sus respectivas contiendas, incluso enfrentando a Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), situación que demuestra su empatía con un amplio sector de la ciudadanía local.

Con ello se anticipa una intensa batalla entre progresistas y moderados rumbo a las elecciones legislativas a efectuarse en noviembre.

Sin embargo, bajo la perspectiva de la fiscal James, los demócratas impulsados por Mamdani no son los más adecuados para representar a la población neoyorquina, pues desconocen el comportamiento y diferencias que prevalecen en cada distrito que integra a la ciudad.

“Algunos de los candidatos a los que ha apoyado son personas que no entienden la política de la ciudad de Nueva York, las diferencias culturales de un distrito a otro, que no han formado parte de la historia y la lucha de algunos de estos distritos, y que son relativamente nuevos en el ámbito político”, señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

Durante la campaña de Zohran Mamdani rumbo a las elecciones para definir alcalde en Nueva York, Letitia James lucía segura de apoyar sus ideas. (Crédito: Olga Fedorova / AP)

La afroamericana de 67 años incluso reveló tener empatía con los demócratas decepcionados de la manera sobre cómo Zohran Mamdani intenta cambiar al Partido Demócrata.

“Todos estamos un poco frustrados con el Partido Demócrata, pero no se puede destruir. Eso es lo que ha hecho MAGA”, subrayó.

Cabe señalar que la fiscal general de Nueva York es una de las demócratas de mayor oposición hacia las políticas conservadoras y tras haber intentado enviar a la cárcel a Donald Trump bajo el argumento de haber incurrido en un fraude a través de sus empresas.

Es por ello que su opinión pesa ante los miembros de su partido y frente a los ciudadanos neoyorquinos.

Al estar en discordancia con Zohran Mamdani evidencia el divisionismo en que se encuentra el Partido Demócrata desde que perdió las elecciones presidenciales en 2024, una situación compleja a poco más de cuatro meses de celebrarse los comicios de mitad de mandato.

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