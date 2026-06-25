Conductor arrolla a una multitud en Los Cabos durante festejos por victoria de México en el Mundial

Al menos 17 personas resultaron lesionadas luego de que un conductor arrollara a un grupo de aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana sobre República Checa en la Copa Mundial 2026, la noche del miércoles 24 de junio en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con autoridades municipales, el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas cuando cientos de personas se habían congregado para festejar la victoria del representativo nacional.

Según los primeros reportes, el vehículo quedó rodeado por aficionados que ocupaban la vialidad. En circunstancias que aún son investigadas, el conductor aceleró repentinamente y embistió a varias personas que se encontraban frente a la unidad.

Los servicios de emergencia, elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para atender a los lesionados y trasladarlos a distintos hospitales de la zona.

La #PGJE inició investigación por los lamentables hechos registrados la noche del miércoles en la Col. Centro de Cabo San Lucas, donde se fueron el atropelladas diversas personas.

Si tienes información, denuncia de forma anónima al 800 4 74 53 22 o en la app DACBCS. pic.twitter.com/XD0FOdFoOV — Procuraduría BCS (@PGJEBCS) June 25, 2026

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que una persona permanecía bajo atención especializada en condición delicada.

Tras los hechos, el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Autoridades municipales señalaron que se mantendrá el apoyo a las víctimas y sus familias, además de garantizar que se esclarezcan las circunstancias del atropellamiento.

El hecho ocurrió horas después de la victoria de México por 3-0 sobre República Checa, resultado que provocó celebraciones masivas en distintas ciudades del país.

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