El veterano “King Kazu” Miura renovó con su club y seguirá jugando profesionalmente a los 59 años

Cuando muchos futbolistas ya llevan décadas retirados, Kazuyoshi Miura sigue desafiando al tiempo. El delantero japonés, conocido mundialmente como ‘King Kazu’, continuará su carrera profesional a los 59 años tras confirmarse su cesión al Fukushima United FC, equipo de la tercera división de Japón.

El anuncio fue realizado este jueves por el propio club, que contará con uno de los futbolistas más emblemáticos del balompié asiático para intentar conseguir el ascenso de categoría.

King Kazu continuará su carrera con el Fukushima United

Lejos de pensar en el retiro, Kazuyoshi Miura dejó claro que mantiene intacta su motivación por competir.

“He decidido continuar mi desafío en el Fukushima United FC, seguiré entrenando con pasión y dando lo mejor de mí cada día para contribuir al ascenso del equipo” a la segunda división, afirmó el atacante japonés.

El veterano delantero, nacido el 26 de febrero de 1967, permanecerá vinculado al club hasta el 30 de junio del próximo año, por lo que todo apunta a que celebrará su cumpleaños número 60 como futbolista profesional.

?? INACREDITÁVEL: Aos 59 anos, lenda do futebol renova contrato e desafia o tempo mais uma vez! ??



?? Enquanto muitos já estão aposentados há décadas, Kazuyoshi Miura segue escrevendo história. Aos 59 anos, o atacante japonês renovou seu contrato por mais uma temporada e? pic.twitter.com/D9JZhKPQ4j — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 25, 2026

La carrera de Kazuyoshi Miura comenzó en Brasil

La trayectoria de Kazuyoshi Miura comenzó de manera poco habitual para un futbolista japonés.

Con apenas 15 años dejó su país para trasladarse a Brasil, donde inició su formación y debutó profesionalmente con Santos en 1986.

Cuatro años más tarde regresó a Japón y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del futbol local. En 1993 fue elegido el Jugador Más Valioso de la temporada inaugural de la J-League, mientras defendía la camiseta del entonces Verdy Kawasaki.

THE KING RETURNS ?

Kazuyoshi Miura starts for Fukushima United FC in their season opener against Ventforet Kofu.

Kick-off at 14:03 JST. pic.twitter.com/yTfNzBy7Ki — J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) February 7, 2026

El primer futbolista asiático en jugar la Serie A

Además de brillar en su país, King Kazu abrió camino para otros jugadores asiáticos en Europa.

Durante la temporada 1994-1995 militó en el Génova, convirtiéndose en el primer futbolista asiático en disputar un partido de la Serie A italiana.

A lo largo de su extensa carrera también defendió los colores de Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC, consolidándose como una de las figuras más respetadas del futbol japonés.

Una leyenda de Japón que se quedó sin Mundial en 1998

Durante la década de los noventa, Kazuyoshi Miura fue uno de los principales referentes de la selección de Japón y una de las caras más reconocidas del futbol asiático.

Sin embargo, vivió uno de los momentos más duros de su carrera cuando fue descartado en la convocatoria para la Copa del Mundo de Francia 1998, el primer Mundial que disputó Japón.

A pesar de aquella ausencia, King Kazu construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los jugadores más influyentes del futbol japonés y, casi cuatro décadas después de su debut profesional, sigue escribiendo nuevos capítulos dentro de las canchas.

Con su llegada al Fukushima United, el incombustible delantero demuestra que la pasión por el futbol continúa siendo el motor de una carrera que parece no tener fecha de caducidad.

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