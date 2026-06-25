FC Barcelona manifiesta su apoyo a familiares de las víctimas del terremoto en Venezuela

El FC Barcelona manifestó su apoyo a todas las personas afectadas por el doble terremoto en Venezuela que ha golpeado al país en las últimas horas y que ha dejado cientos de víctimas, además de importantes daños materiales.

A través de un comunicado emitido este jueves, la entidad catalana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y envió un mensaje de respaldo en medio de la emergencia provocada por los movimientos sísmicos.

El mensaje del FC Barcelona para las víctimas en Venezuela

Mediante un comunicado oficial, el FC Barcelona mostró su apoyo a “todas las víctimas y personas afectadas” por el doble terremoto registrado en Venezuela.

Desde el club barcelonista señalaron que desean acompañar al pueblo venezolano en este difícil momento y transmitir un mensaje de solidaridad ante la tragedia que ha conmocionado al país sudamericano.

At FC Barcelona, we would like to express our support for all the victims and those affected by the earthquake in Venezuela.



We wish to convey our solidarity with the Venezuelan people and stand with them during these very difficult times. — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2026

Aumenta el número de víctimas tras el terremoto en Venezuela

Según informó este jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el balance provisional de la tragedia asciende a 164 muertos y 971 heridos.

Las autoridades también han confirmado que se han registrado al menos 30 réplicas desde que ocurrieron los dos fuertes movimientos telúricos, lo que mantiene la preocupación entre la población y los equipos de emergencia.

Sigue leyendo:

·Mundial 2026: el estadio que desafía los precios de la FIFA y vende hot dogs a $2 dólares

· España despierta en el Mundial 2026: Lamine Yamal abre la puerta a la goleada sobre Arabia Saudí y aleja las dudas

· Messi gigante: el argentino se convierte en el máximo anotador de los Mundiales