Histórico: el Xiaomi YU7 GT completa Nürburgring sin conductor

La carrera por desarrollar vehículos capaces de conducir solos acaba de sumar un nuevo capítulo. Xiaomi sorprendió a la industria automotriz al demostrar que su tecnología de conducción autónoma puede enfrentarse a uno de los circuitos más exigentes del planeta sin ayuda humana.

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La protagonista fue una versión del Xiaomi YU7 GT, un SUV eléctrico de alto rendimiento que logró completar una vuelta completa al Nürburgring Nordschleife sin que nadie tocara el volante. Más allá de la marca obtenida, el verdadero impacto está en lo que representa este avance para el futuro de la movilidad.

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Una vuelta para los libros de historia

El vehículo recorrió los 20.8 kilómetros del legendario trazado alemán en 10 minutos y 29.483 segundos. Se trata de un registro que permitió al modelo convertirse en el primer automóvil autónomo en completar oficialmente el recorrido bajo las condiciones de cronometraje del circuito.

La prueba fue realizada con una unidad equipada con el paquete Track Package y el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Xiaomi. Durante toda la vuelta, el software se encargó de acelerar, frenar y dirigir el vehículo sin intervención de una persona.

El logro fue tan relevante que Nürburgring decidió incorporar una nueva categoría a sus registros oficiales dedicada a los vehículos eléctricos con conducción autónoma.

El desafío de dominar el “Infierno Verde”

Hablar de Nürburgring es hablar de uno de los mayores desafíos para cualquier automóvil. El circuito cuenta con 73 curvas, importantes cambios de elevación y zonas donde las condiciones del asfalto pueden variar constantemente.

Por esa razón, fabricantes de todo el mundo utilizan esta pista como laboratorio para poner a prueba sus desarrollos más avanzados. Completar una vuelta ya es complicado, hacerlo sin conductor eleva el nivel de dificultad a otra dimensión.

Durante el recorrido, el sistema tuvo que interpretar información en tiempo real y reaccionar ante cada situación como lo haría un piloto experimentado.

La inteligencia artificial toma protagonismo

Según Xiaomi, gran parte del éxito se debe a su nueva arquitectura tecnológica denominada Xiaomi XLA y al modelo de inteligencia artificial MiMo-Embodied.

La plataforma está diseñada para analizar múltiples variables al mismo tiempo. Entre ellas se encuentran la adherencia del asfalto, la velocidad, las fuerzas laterales, el comportamiento dinámico del vehículo y las condiciones generales de la carretera.

Xiaomi YU7 GT. Crédito: Xiaomi Auto. Crédito: Cortesía

La idea es que el sistema no solo responda a situaciones programadas previamente, sino que también pueda interpretar escenarios complejos y tomar decisiones de manera autónoma.

Potencia de superdeportivo

El YU7 GT tampoco es un vehículo convencional. El SUV eléctrico desarrolla cerca de 990 caballos de fuerza, una cifra propia de modelos de altísimas prestaciones.

Sin embargo, durante la vuelta récord la inteligencia artificial no buscó exprimir todo el potencial mecánico. La prioridad fue mantener la estabilidad y minimizar riesgos.

Los datos publicados muestran que el vehículo alcanzó una velocidad máxima cercana a los 211 kilómetros por hora. Es una cifra considerable, aunque inferior a los 298 kilómetros por hora registrados por el mismo modelo cuando fue conducido por un piloto profesional.

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