Marco Rubio anuncia ayuda urgente para Venezuela tras devastador terremoto

Estados Unidos comenzó a movilizar ayuda de emergencia para Venezuela luego de los potentes terremotos que dejaron cientos de víctimas y provocaron graves daños en varias regiones del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington ya activó equipos especializados de búsqueda y rescate, además de recursos médicos y asistencia humanitaria para apoyar las tareas de recuperación.

La ayuda llega en momentos en que rescatistas venezolanos y brigadas internacionales trabajan contrarreloj para localizar personas atrapadas bajo edificios colapsados. Las autoridades venezolanas han advertido que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las labores de emergencia.

“Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate que trabajan incansablemente en las secuelas”, expresó Rubio al anunciar el despliegue de apoyo estadounidense. El funcionario agregó que, por instrucción del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado enviará de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria.

Equipos de rescate ya se encuentran en camino

Durante una actualización sobre la respuesta de Estados Unidos, Rubio explicó que entre los primeros grupos movilizados se encuentran especialistas de Fairfax County, Virginia, y de Los Ángeles, reconocidos por su experiencia en operaciones de rescate urbano tras desastres naturales.

“Su necesidad más inmediata en este momento son los esfuerzos de búsqueda y rescate. Tienen una gran cantidad de edificios colapsados y necesitarán mucha ayuda para excavar entre los escombros”, señaló el secretario de Estado.

Además, confirmó que ya fueron activados los equipos de respuesta a desastres del Departamento de Estado y los mecanismos de asistencia humanitaria federal para coordinar el apoyo internacional.

Estados Unidos se suma a la ayuda internacional

La respuesta estadounidense forma parte de una ola de apoyo internacional que también incluye ofertas de asistencia de países europeos y latinoamericanos. Organismos de emergencia y gobiernos extranjeros han comenzado a coordinar recursos para atender a los miles de afectados por uno de los movimientos sísmicos más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo.

Mientras continúan las operaciones de rescate, la ayuda internacional busca acelerar la localización de sobrevivientes, atender a los heridos y apoyar a las comunidades que perdieron viviendas e infraestructura básica tras la emergencia.

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