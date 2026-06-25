Skoda Peaq, el ambicioso SUV eléctrico que Estados Unidos se perderá

Las marcas europeas siguen acelerando su apuesta por la movilidad eléctrica, y Skoda acaba de presentar una de las propuestas más completas de toda su historia.

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El nuevo Peaq nace con la misión de convertirse en el modelo insignia de la compañía y de competir en uno de los segmentos más exigentes del mercado.

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Lo curioso es que, pese a sus credenciales, este SUV no formará parte de la oferta disponible para los compradores estadounidenses. La ausencia de la marca checa en ese mercado deja fuera de juego a un vehículo que reúne prácticamente todas las tendencias que buscan hoy los clientes interesados en los eléctricos familiares.

Un SUV pensado para las familias

El Peaq destaca desde el primer vistazo por sus dimensiones. Con 4.87 metros de largo y una distancia entre ejes cercana a los tres metros, se convierte en el modelo más grande desarrollado por Skoda.

La marca ha puesto el foco en la practicidad. Su habitáculo puede albergar hasta siete ocupantes y ofrece un nivel de espacio interior que supera a cualquier otro vehículo de la firma. Para quienes utilizan solo cinco plazas, el área de carga alcanza los 935 litros, una cifra que lo sitúa entre los referentes de la categoría.

A eso se suma un compartimento delantero de 37 litros, una solución cada vez más habitual en los vehículos eléctricos para aprovechar mejor el espacio disponible.

Tecnología orientada al confort

Uno de los aspectos más llamativos del Peaq es su enfoque hacia el bienestar de los pasajeros. El paquete opcional Relax transforma el interior en una zona diseñada para hacer más agradables los viajes largos.

Los ocupantes pueden disfrutar de asientos con masaje y ventilación, reposapiés ergonómicos, almohadas especiales y una mesa plegable. También incorpora una aplicación enfocada en el bienestar y un sistema de sonido premium desarrollado junto a Sonos, equipado con 16 altavoces y 755 vatios de potencia.

El Skoda Peaq. Crédito: Skoda. Crédito: Cortesía

La experiencia digital también da un salto importante gracias a una pantalla vertical de 13.6 pulgadas y a un sistema multimedia basado en Android que permite acceder a numerosas funciones del vehículo.

Más autonomía y nuevas funciones

Skoda ofrecerá el Peaq con diferentes configuraciones mecánicas y dos tamaños de batería. La opción más capaz utilizará una batería de 91 kWh, la mayor instalada hasta ahora por la compañía en un modelo de producción.

Gracias a esta configuración, el SUV puede superar los 640 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, una cifra que le permite competir con algunos de los eléctricos más destacados del mercado europeo.

Otra novedad importante es la carga bidireccional. Esta tecnología permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos externos o incluso proporcionar electricidad a una vivienda en situaciones específicas.

Potencia y seguridad en el centro del proyecto

La gama contempla versiones que van desde los 150 hasta los 300 caballos de fuerza, con alternativas de tracción trasera o integral según las necesidades del conductor.

Además, el modelo tiene capacidad para remolcar hasta 2,000 kilogramos, una característica especialmente atractiva para quienes utilizan remolques, embarcaciones o casas rodantes.

En materia de seguridad, Skoda ha incorporado una amplia lista de asistentes de conducción. Entre ellos figuran sistemas de prevención de colisiones, asistente de giro, asistente de cruce, control de crucero adaptativo predictivo y monitoreo avanzado del entorno.

Los clientes también podrán acceder al sistema Travel Assist 3.0, considerado el conjunto de ayudas a la conducción más sofisticado desarrollado por la marca hasta la fecha.

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