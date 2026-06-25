Venus y Plutón: los 4 signos más propensos a celos y deseo

La oposición entre Venus y Plutón retrógrado promete mover el terreno de las relaciones y sacar a la luz emociones difíciles de ignorar. Este aspecto astrológico combina la energía del planeta del amor con la del planeta de la transformación, dando lugar a un escenario donde pueden aparecer los celos, el deseo, la posesividad y las luchas de poder.



Mientras Venus transita por Leo, signo asociado con el romance, la pasión y la necesidad de sentirse valorado, Plutón retrógrado en Acuario impulsa una profunda revisión de los vínculos, las dinámicas de control y los mecanismos de defensa que muchas veces permanecen ocultos.



Durante este movimiento planetario, algunos signos sentirán con mayor intensidad el impacto de estas energías y deberán actuar con cautela para evitar que las emociones dominen sus decisiones.

Aries: el deseo de ser elegido podría generar inseguridad

Aries será uno de los signos que deberá prestar mayor atención a la necesidad de recibir reconocimiento.

Este tránsito podría llevarlo a buscar constantemente la aprobación de una persona, ya sea en el amor, una amistad o una colaboración. La recomendación es evitar competir por la atención de los demás y recordar que el propio valor no depende de la validación externa.

Leo: pasión y controlm combinación peligrosa

Con Venus transitando por su signo, Leo estará en el centro de esta influencia astrológica.

Las relaciones podrían volverse especialmente intensas, al punto de que la atracción y el deseo de controlar la situación comiencen a confundirse. La clave será evitar que el orgullo o la necesidad de tener siempre la razón transformen un vínculo en una constante lucha de poder.

Libra: cuidado con las relaciones que parecen perfectas

Para Libra, la tensión se manifestará principalmente en las relaciones sociales y sentimentales.

Durante este tránsito podrían aparecer actitudes manipuladoras disfrazadas de interés o afecto. Aunque el deseo de mantener la armonía será fuerte, este aspecto invita a identificar cuándo una relación deja de ser equilibrada y comienza a afectar la dignidad personal.

Acuario: el desapego emocional será puesto a prueba

Plutón retrógrado continúa su recorrido por Acuario, por lo que este signo vivirá el tránsito de forma especialmente personal.

Las relaciones actuarán como un espejo y mostrarán si la necesidad de mantener distancia emocional se ha convertido en una forma de evitar la vulnerabilidad. El desafío será encontrar un equilibrio entre conservar la libertad y permitir que los demás se acerquen sin miedo al compromiso.

¿Por qué este tránsito despierta emociones tan intensas?

Venus simboliza el amor, el placer, la belleza, los valores y el dinero, mientras que Plutón representa la transformación, el control, la obsesión y los aspectos más profundos de la personalidad.

Cuando ambos planetas forman una oposición, pueden surgir celos, atracciones difíciles de explicar, conflictos por el poder dentro de las relaciones o situaciones que obligan a replantear la confianza y los límites.

Aunque el tránsito puede resultar desafiante, también ofrece la oportunidad de identificar vínculos poco saludables y comprender qué cambios son necesarios para construir relaciones más auténticas y equilibradas.

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