Estos son los objetos que atraen mala suerte y deberías sacar de tu casa, según el Feng Shui

En el Feng Shui, la energía que circula dentro de una vivienda influye en el bienestar, la tranquilidad y la prosperidad de quienes la habitan. Por eso, el estado de cada habitación y los objetos que permanecen en ella tienen un significado que va mucho más allá de la decoración.



De acuerdo con esta filosofía y con distintas creencias ancestrales, ciertos elementos favorecen la acumulación de energía negativa, generan sensación de estancamiento o dificultan que lleguen nuevas oportunidades. Mantener la casa libre de ellos es una de las recomendaciones más frecuentes para promover un ambiente equilibrado.

Los objetos que representan bloqueos y estancamiento

Existen elementos cotidianos que, desde el punto de vista simbólico, se relacionan con la falta de movimiento y la imposibilidad de avanzar.



Uno de ellos son los relojes detenidos. Al dejar de marcar el paso del tiempo, representan interrupciones, malas rachas y procesos que no logran avanzar. La recomendación es repararlos, cambiarles la pila o retirarlos definitivamente.



Algo similar ocurre con los zapatos viejos o muy desgastados. Como el calzado simboliza el camino recorrido y la capacidad de seguir adelante, conservar pares que ya no se utilizan puede interpretarse como un apego al pasado y una resistencia al cambio.



En este mismo grupo aparecen los muebles, adornos y objetos rotos. Más allá de su utilidad, reflejan abandono, desgaste y falta de renovación, por lo que su presencia puede reforzar una sensación constante de estancamiento.

La decoración que, según el feng shui, altera la armonía

No solo importa qué objetos hay en casa, sino también su forma y ubicación. Los muebles con esquinas muy pronunciadas son considerados poco favorables porque sus líneas agresivas interrumpen el flujo natural de la energía. Por ello, el feng shui recomienda preferir diseños con curvas o bordes suaves.



Las tijeras también forman parte de los objetos que conviene mantener fuera de la vista. Debido a su filo, simbolizan cortes, conflictos y rupturas, por lo que se aconseja guardarlas en cajones cuando no estén en uso.



A esta lista se suman los espejos rotos. Desde la antigüedad han estado rodeados de supersticiones relacionadas con la mala suerte y, además, se considera que un espejo dañado distorsiona la energía del ambiente y afecta el equilibrio del hogar.

Las plantas que no favorecen la energía positiva

Las plantas suelen asociarse con el crecimiento y la vitalidad, pero no todas transmiten el mismo significado dentro del Feng Shui.



Los cactus y las especies con espinas se relacionan con tensiones, conflictos y dificultades económicas debido a sus formas punzantes. Aunque pueden colocarse en exteriores, no suelen recomendarse dentro de la vivienda.



Las plantas artificiales tampoco son consideradas favorables, ya que carecen de crecimiento natural y simbolizan una energía inmóvil.



Por otro lado, las plantas secas o marchitas representan el deterioro y el final de un ciclo. Si una especie ya no puede recuperarse, lo más recomendable es sustituirla por una nueva para devolver sensación de vida y renovación al espacio.

Los espacios olvidados también influyen en la energía

El Feng Shui no solo presta atención a los objetos, sino también al estado de cada rincón de la vivienda.

Las zonas oscuras, con poca ventilación o llenas de objetos acumulados suelen convertirse en puntos donde se concentra la energía negativa. Mantener estos espacios limpios, ordenados y bien iluminados ayuda a favorecer un ambiente más equilibrado y agradable.

Cómo crear un hogar con mejor energía

De acuerdo con estas creencias, mejorar la energía del hogar no requiere grandes cambios, sino prestar atención a los detalles. Reparar lo que está dañado, retirar aquello que ya cumplió su función, evitar la acumulación de objetos y favorecer espacios luminosos son algunas de las prácticas que buscan atraer armonía, bienestar y prosperidad.

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