Por qué todos están poniendo lentejas en papel de aluminio: el truco para atraer dinero

Una práctica ligada al Feng Shui se está viralizando y comienza a llamar la atención de los más curiosos. Se trata de llevar lentejas envueltas en papel de aluminio dentro de la billetera o cartera como una forma de atraer dinero.

Aunque para algunos puede parecer un gesto curioso, lo cierto es que este ritual tiene una base simbólica dentro de distintas tradiciones. En el Feng Shui, los objetos cotidianos pueden influir en la energía personal, especialmente aquellos que se mantienen cerca del cuerpo.

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Por qué las lentejas están asociadas con la abundancia

Las lentejas han sido consideradas durante siglos un símbolo de prosperidad. Su forma redondeada y su abundancia natural las vinculan con la idea de crecimiento y multiplicación.

Dentro del Feng Shui, los elementos naturales representan energías específicas. En este caso, las lentejas se relacionan con la estabilidad económica y la capacidad de generar recursos.

No se trata de un amuleto en sí mismo, sino de un recordatorio que refuerza la intención de atraer prosperidad.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Quienes siguen esta práctica recomiendan un procedimiento sencillo:

Tomar un pequeño puñado de lentejas

Envolverlas en un trozo de papel de aluminio

Guardarlas dentro de la billetera o cartera

Mantenerlas en un espacio limpio y ordenado

El papel de aluminio cumple un rol importante dentro del ritual. Se cree que actúa como una barrera protectora que conserva la energía simbólica de las lentejas, evitando que se disperse.

Según estas creencias, este gesto puede influir en la forma en que se percibe y se maneja el dinero. Entre los significados más destacados se encuentran:

Representar la abundancia y atraer oportunidades económicas

Proteger las finanzas personales frente a gastos inesperados

Acompañar decisiones importantes relacionadas con el trabajo o los ingresos

Cuándo se recomienda hacerlo

Dentro del Feng Shui, el momento también tiene un valor especial. Este tipo de prácticas suele realizarse en etapas de cambio o cuando se busca mejorar la estabilidad económica.

Algunas de las ocasiones más recomendadas son:

Al inicio de un nuevo mes

Cuando comienza un trabajo o proyecto

En periodos donde se busca organizar mejor las finanzas

También se destaca la importancia de mantener la billetera en buen estado. El desorden, según esta filosofía, puede interferir con el flujo de energía relacionado con el dinero.

En otras palabras, el verdadero cambio no está en las lentejas, sino en la forma en que cada persona gestiona sus decisiones financieras.

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