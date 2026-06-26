AI exige proteger a buscadoras en México tras asesinato de activista

l asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, provocó una nueva condena de organizaciones defensoras de derechos humanos, mientras Amnistía Internacional (AI) urgió este jueves a las autoridades mexicanas a reforzar las medidas de protección para las personas buscadoras y garantizar una investigación que esclarezca el crimen.

Negrete Tafoya dedicaba su labor a localizar a su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021 en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Además de la búsqueda de su familiar, acompañaba a otras familias que enfrentan la desaparición de seres queridos en una de las entidades más golpeadas por este fenómeno.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la activista fue atacada a balazos el pasado martes. Su cuerpo fue localizado junto a una motocicleta en las inmediaciones del Hospital General de la colonia Las Américas. Las autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Exigen una investigación con perspectiva de derechos humanos

Amnistía Internacional sostuvo que el asesinato de Patricia Negrete no debe analizarse como un hecho aislado, sino dentro del contexto de violencia que enfrentan las personas que buscan a familiares desaparecidos en México. La organización pidió a la Fiscalía de Guanajuato realizar una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial que considere como una línea prioritaria la labor de búsqueda que desempeñaba la activista.

Asimismo, demandó que se identifique y sancione tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen, se garantice una reparación integral para la familia y continúen las labores para localizar a Laura Angélica Negrete Tafoya. La organización también hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para implementar medidas urgentes y coordinadas que garanticen la seguridad de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, al señalar que muchas de estas personas realizan una labor que corresponde al Estado.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e IM-Defensoras también condenaron el asesinato y señalaron que Patricia Negrete es la quinta mujer buscadora asesinada en el país durante 2026 y la cuarta en Guanajuato, una entidad donde, afirmaron, las defensoras enfrentan niveles particularmente altos de violencia.

Persisten los riesgos para quienes buscan a familiares desaparecidos

Amnistía Internacional advirtió en su informe más reciente que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres y que el 97% ha sufrido algún tipo de violencia, amenaza o afectación derivada de su labor. Según cifras de la organización, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México desde 2011, de las cuales 21 eran mujeres y 14 hombres. Guanajuato concentra el mayor número de asesinatos de personas buscadoras registrados por AI, seguido por Jalisco y Sinaloa.

Por su parte, organizaciones de defensa de derechos humanos señalaron que, con base en sus propios registros, desde 2019 han sido asesinadas al menos 23 mujeres que buscaban a familiares desaparecidos, siete de ellas en Guanajuato, además de que continúan desaparecidas otras tres mujeres buscadoras.

La exigencia de justicia ocurre en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país supera las 133,000 personas desaparecidas, una cifra que mantiene la presión sobre las autoridades para fortalecer los mecanismos de búsqueda, protección y acceso a la justicia para miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

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