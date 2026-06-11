“México, campeón en desapariciones”; consignas de colectivos de búsqueda empañan inauguración del Mundial

Mientras miles de aficionados celebraban el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas aprovecharon la atención internacional generada por el torneo para denunciar una de las crisis humanitarias más profundas que enfrenta el país: la desaparición de más de 133,000 personas.

Con fotografías de sus seres queridos impresas en pancartas, camisetas y mantas, decenas de integrantes de organizaciones provenientes de distintos estados del país se congregaron en las inmediaciones del estadio y en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino para exigir justicia y una respuesta efectiva de las autoridades.

“México, campeón en desaparición”, fue una de las consignas más repetidas durante las manifestaciones, en las que los participantes buscaron contrastar el ambiente festivo del Mundial con la realidad que viven miles de familias que continúan buscando a familiares desaparecidos.

?? | MUNDIAL 2026: De cara a la inauguración de la Copa del Mundo, se portó una pancarta con el lema «México es el campeón de las desapariciones» durante la Marcha por los Desaparecidos en la Ciudad de México. pic.twitter.com/XgOmCOFmLW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 12, 2026

La protesta se desarrolló en medio de un amplio operativo de seguridad. Durante varios momentos se registraron tensiones entre manifestantes y elementos policiales, incluyendo detenciones y forcejeos cuando algunos participantes intentaron impedir arrestos realizados por las autoridades.

Buscan aprovechar la atención internacional

Los colectivos señalaron que eligieron la inauguración de la Copa del Mundo para visibilizar una problemática que, aseguran, no ha recibido la atención suficiente por parte de las instituciones mexicanas. Entre las pancartas podían leerse mensajes como “¿La pelota vuelve a casa y nuestros desaparecidos cuándo?”, “Gobierno omiso, regresa a nuestros hijos” y “La sangre del país no se limpia con pintura”.

Yoltzi Martínez, quien busca a su hermana desaparecida desde hace 16 años en Acapulco, cuestionó los recursos destinados a la organización del Mundial y al embellecimiento de espacios públicos.

#Mundial2026

??Madres buscadores denuncian: “México campeón en desaparición”

?Durante la 'Caminata pacífica por los desaparecidos' denunciaron las desapariciones y ausencia del Estado:

??¿Quiénes son las Madres Buscadoras de México?https://t.co/yp7Q4lf7ul pic.twitter.com/1wWvRZu1JO — Presentes (@PresentesLatam) June 11, 2026

Según expresó, el despliegue económico, humano y material implementado para garantizar el éxito del evento deportivo debería reflejarse también en las labores de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Las manifestantes también recordaron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México. Durante la movilización realizaron un conteo hasta el número 43 en memoria de los jóvenes normalistas.

Del estadio al Fan Fest

Además de las protestas realizadas cerca del estadio, integrantes de colectivos provenientes de al menos once estados ingresaron al Fan Fest del Zócalo para compartir sus mensajes con miles de asistentes nacionales y extranjeros.

Portando camisetas de la selección mexicana modificadas con imágenes de familiares desaparecidos, los participantes recorrieron el lugar y dirigieron mensajes a los asistentes.

Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y padre de un joven desaparecido en 2021, aseguró que la movilización no tenía como objetivo oponerse al Mundial, sino aprovechar la presencia de medios internacionales para exponer lo que calificó como una crisis de derechos humanos.

Familiares y amigos de personas desaparecidas se manifiestan este jueves, previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

Por su parte, Bibiana Mendoza, vocera del colectivo “Hasta Encontrarte Guanajuato” (Bajío), señaló que las familias buscadoras buscan mostrar una realidad que consideran ausente de la imagen oficial proyectada durante el torneo. Además de las desapariciones, mencionó problemáticas como el desplazamiento forzado de comunidades, los asesinatos de buscadoras y el rezago en la identificación de restos humanos.

Horas después, un grupo separado de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, protagonizó enfrentamientos con policías que bloqueaban el acceso hacia el estadio. De acuerdo con reportes en el lugar, algunos inconformes lanzaron piedras y vallas metálicas contra los uniformados, mientras las madres buscadoras insistían en mantener una protesta pacífica centrada en la exigencia de verdad, justicia y localización de sus familiares.

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