HRW presiona a patrocinadores de la FIFA para exigir una tregua al ICE durante el Mundial

En el mismo día en que rueda el balón y se inaugura la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tres naciones, el miedo y la incertidumbre se apoderan de las comunidades inmigrantes dentro de Estados Unidos. La organización Human Rights Watch (HRW) y la coalición Sport & Rights Alliance lanzaron un desesperado llamado de auxilio a los socios corporativos y patrocinadores del torneo para que exijan una “tregua con el ICE”, frenando las redadas y detenciones migratorias mientras dure la fiesta del futbol.

El magno evento deportivo, que comparten EE.UU., México y Canadá, arranca bajo la sombra de lo que activistas califican como una brutal represión migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Ante este panorama, defensores de los derechos civiles imploran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se abstenga de realizar operativos de control en las sedes y eventos oficiales, estadios, centros de entrenamiento, zonas de aficionados y demás espacios vinculados al torneo.

De acuerdo con HRW, diversas organizaciones de derechos humanos, sindicatos y asociaciones de aficionados enviaron cartas a 19 compañías patrocinadoras de la FIFA para pedirles que utilicen su influencia corporativa y soliciten garantías de protección para trabajadores, voluntarios y asistentes al torneo.

The 2026 FIFA Men’s World Cup was supposed to be the first-ever World Cup with a human rights framework. Instead, the US administration’s brutal immigration crackdown, discriminatory policies, and threats to press freedom mean the tournament risks being defined by exclusion and? pic.twitter.com/obCk6hdFeL — Human Rights Watch (@hrw) June 11, 2026

Patrocinadores evitan respaldar la propuesta

Según la organización, seis empresas respondieron a la solicitud: Adidas, Coca-Cola, Lenovo, McDonald’s, Unilever y Visa. Aunque todas señalaron que mantienen conversaciones regulares con la FIFA sobre asuntos relacionados con derechos humanos, ninguna manifestó un apoyo explícito a la propuesta de una tregua migratoria.

Coca-Cola destacó su participación en reuniones de trabajo relacionadas con evaluaciones de derechos humanos y procesos de diligencia debida para el Mundial. McDonald’s, por su parte, afirmó que espera que la competencia sea una experiencia segura, inclusiva y respetuosa para aficionados, trabajadores y comunidades anfitrionas.

Otras compañías asociadas al torneo, entre ellas AB InBev, Aramco, Bank of America, DoorDash, Hyundai, Qatar Airways, Verizon y Hisense, no respondieron a las solicitudes realizadas por las organizaciones.

Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, sostuvo que las empresas patrocinadoras invierten miles de millones de dólares para vincular sus marcas con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y no con políticas que, según la organización, generan temor entre las comunidades inmigrantes.

? Los trabajadores de plataformas merecen derechos, no lagunas legales.



? Gobiernos, trabajadores y empleadores deberían adoptar normas estrictas para proteger los derechos de todos los trabajadores de plataformas en el primer tratado mundial sobre el trabajo digno en la? pic.twitter.com/yZwpQHqNnQ — Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 8, 2026

Cuestionan la respuesta de la FIFA

Las organizaciones también criticaron a la FIFA por considerar insuficientes las acciones emprendidas para abordar los posibles efectos de las políticas migratorias durante la competencia. HRW señaló que ninguno de los planes de acción elaborados por las ciudades anfitrionas en Estados Unidos aborda de manera específica el impacto que podrían tener los operativos migratorios sobre aficionados, trabajadores y residentes.

Asimismo, recordó que la FIFA otorgó en 2025 un reconocimiento al presidente Trump por su contribución a la promoción de la paz y la unidad, una decisión que ha sido cuestionada por grupos defensores de los derechos humanos.

Andrea Florence, directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance, afirmó que los patrocinadores tienen la capacidad de influir en la FIFA para que impulse medidas concretas de protección durante el torneo. Según la activista, el éxito del Mundial dependerá no solo de la organización deportiva, sino también de la garantía de que millones de aficionados puedan asistir sin temor a ser objeto de acciones migratorias.

Mientras continúan los preparativos para la mayor Copa Mundial de la historia, el debate sobre la seguridad y los derechos de las comunidades inmigrantes comienza a ocupar un lugar central en la conversación alrededor del torneo.

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