Piden al ICE tregua durante la Copa Mundial de Futbol 

En cuestión de días, Estados Unidos será sede del evento deportivo más grande de la historia, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y atraerá a millones de visitantes internacionales.

Pero, ¿está Estados Unidos preparado para dar la bienvenida al mundo?

Durante una videoconferencia organizada por American Community Media (ACoM), varios expertos hablaron sobre las preocupaciones que guardan con relación a posibles arrestos y redadas de inmigrantes en las ciudades sede, por lo que están pidiendo una tregua en los operativos de migración.

“La Administración Trump, al menos según los informes indirectos, ha declarado que no llevará a cabo acciones de control ni de aplicación de la ley en los estadios ni en sus alrededores. Con el Super Bowl, no se registró presencia del ICE, y esperamos que ocurra algo similar en los alrededores de los estadios”, dijo Ariel G. Ruiz Soto, analista senior de políticas del Migration Policy Institute.

Sin embargo, señaló que no se trata únicamente de lo que suceda en los alrededores de los estadios, sino en las ciudades y los estados donde estos se encuentran ubicados.

“Esto se debe a que la FIFA también organizó lo que denomina ciudades y zonas anfitrionas distribuidas por los distintos estados; se trata de espacios habilitados para que aquellas personas que no pueden asistir directamente a los partidos tengan la oportunidad de reunirse a ver los partidos y celebrar en comunidad”.

Sostuvo que aún no está claro qué tipo de acciones de control, si es que las habrá, podrían llevarse a cabo también en esas zonas.

“Este aspecto está generando una gran expectación entre las jurisdicciones locales y estatales, que intentan comprender cómo se desarrollará la situación.

Por ello, dijo que cabe esperar que los comités de las ciudades anfitrionas dialoguen con la FIFA para tratar de garantizar que todo transcurra con normalidad.

Afirmó que es improbable que se lleven a cabo deportaciones u operaciones masivas en los estadios y recintos deportivos, o en sus inmediaciones.

“Si algo caracteriza a la Copa del Mundo, es que ha sido y sigue siendo el evento más visto en todo el planeta; por consiguiente, la atención mediática que recaería sobre la administración si ocurriera algo semejante sería, a mi juicio, sumamente perjudicial para ellos en el ámbito internacional”.

Aunque dijo que es posible que el ICE esté presente en los partidos, tal como lo ha estado en ocasiones anteriores, por ejemplo, durante los Super Bowl, incluso bajo administraciones demócratas.

Tregua olímpica

Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, dijo que una de las propuestas que Human Rights Watch ha presentado con el apoyo de grupos como la Sport and Rights Alliance y Dignity 2026, es el llamamiento a una tregua con ICE.

“Esta tregua se inspira en la llamada Tregua Olímpica y significa que, durante en el contexto de la Copa del Mundo,no deberían llevarse a cabo redadas ni separaciones de familias”.

Su mayor preocupación es que el evento, que se celebrará en 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, no se convierta en un epicentro de las operaciones de control y aplicación de la ley por parte de ICE.

Enfatizó que cientos de miles de personas han sido detenidas en Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025 .

“En Human Rights Watch hemos entrevistado a personas en las ciudades anfitrionas y en las comunidades afectadas, y hemos escuchado a algunas decirnos: ‘No me importa si me detienen o me deportan, voy a seguir a mi equipo. Amo la Copa del Mundo con locura’ ”.

Dijo que la gran pasión de las familias inmigrantes por la Copa del Mundo, constituye motivos de gran inquietud.

“Varios miembros del Congreso como Nellie Pou de Nueva Jersey, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium también han solicitado una pausa en las operaciones de ICE; y contamos con señales de que la FIFA efectivamente ha tomado cartas en el asunto”.

Salvaguardar a niños

Katherine La Puente, coordinadora sénior de derechos de los niños en Human Rights Watch, dijo que durante el último año, junto con otros grupos de derechos humanos, han pedido a la FIFA adoptar una política para garantizar que los niños estén protegidos frente a los riesgos que amenazan sus derechos y a salvo de cualquier abuso durante el desarrollo de los eventos.

“Algunos de los riesgos que enfrentan los niños en el contexto de los grandes eventos deportivos mundiales, como la Copa Mundial, incluyen la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, la separación forzosa, incluida la separación familiar y el desplazamiento”.

Señaló que solo en las últimas semanas, la FIFA ha tomado medidas para aprobar y desarrollar una declaración de salvaguardia de la infancia, así como una política general de protección.

“Nos preocupa que no haya tiempo suficiente para implementar todas estas medidas y asegurar que el personal responsable de la organización de esta Copa Mundial esté adecuadamente capacitado e informado sobre los riesgos que enfrentan los niños y preparado para responder a ellos de manera efectiva”.

Mencionó que un ejemplo de estos riesgos se hizo evidente hace unos meses, cuando Human Rights Watch documentó y expuso el caso de un padre, gran aficionado al fútbol que buscaba asilo y seguridad en Estados Unidos.

“Este hombre había llevado a sus dos hijos pequeños de 10 y 14 años de edad a la final de la Copa Mundial de Clubes celebrada el verano pasado. Mientras esperaban el comienzo del partido, él y sus hijos se encontraban en el estacionamiento del estadio, a las afueras del MetLife Stadium en el norte de Nueva Jersey, haciendo volar un dron recreativo para tomar una fotografía de él y su familia.

“Lamentablemente, fue arrestado por el ICE frente a sus hijos, quienes lloraban desconsoladamente mientras veían cómo se llevaban a la fuerza a su padre, quien permaneció detenido en el Centro Delaney Hall durante tres meses y, finalmente, fue obligado a regresar a su país de origen, donde enfrenta persecución por parte de las mismas personas que, en primer lugar, lo obligaron a huir”.

Expuso que con base en datos proporcionados por el Deportation Data Project, Human Rights Watch constató que desde enero de 2025, más de 167,000 personas han sido arrestadas en las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos donde se celebrará la Copa Mundial dentro de pocas semanas; con cifras verdaderamente alarmantes en lugares como Miami, Dallas y Houston.

Serias preocupaciones

Jamal Watkins, vicepresidente sénior de estrategia y desarrollo en la NAACP, una de las organizaciones de derechos civiles y humanos más grandes de Estados Unidos, dijo que la llegada de hasta 10 millones de visitantes para el mundial, se desarrolla bajo un telón de fondo marcado por serias preocupaciones en torno a los derechos de los trabajadores, la seguridad, la inmigración, la salud pública, los altos costos.

“El contexto subyacente es sumamente politizado y dista mucho de ser el escenario que desearíamos. Por eso, promovemos un conjunto integral de estándares de equidad racial para garantizar que el torneo no solo se mantenga seguro, sino que también constituya un entorno inclusivo para todos los jugadores, periodistas, aficionados y las comunidades que acogen estos eventos”.

Dijo que han emitido una advertencia de viaje para quienes vengan a la Copa Mundial de la FIFA 2026, advirtiéndoles de la posible existencia de riesgos sobre graves violaciones de los derechos humanos, especialmente si se tiene en cuenta la participación del ICE y su historial de violencia.

“Los funcionarios de la agencia ICE aseguran que no llevarán a cabo redadas masivas, sino que realizarán operaciones selectivas dirigidas a lo que denominan infractores graves”.

Remarcó que quieren asegurarse de alentar a los asistentes a tomar medidas para protegerse de manera práctica, tales como desactivar las funciones de reconocimiento facial de sus dispositivos electrónicos.

“O bien, informar a familiares y amigos sobre sus patrones y planes de viaje, para que sepan dónde se encontrarán, por si acaso se produjera una crisis de desapariciones extrajudiciales; y mantenerse alertas”.