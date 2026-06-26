Demandan a secretaria de Estado de Colorado por permitirles votar quienes nunca han vivido allí

El Comité Nacional Republicano (RNC) y dos funcionarios conservadores electos, presentaron una demanda en contra de Jena Griswold, secretaria de Estado de Colorado, por permitirles a algunas personas que nunca han vivido en dicha entidad, inscribirse y votar en las elecciones estatales.

La demócrata originaria de Ohio les permite a las personas votar basándose únicamente en la residencia pasada de uno de sus progenitores, tutores o cónyuges, esto incluso cuando la persona en cuestión nunca haya vivido en Colorado o bien si reside fuera del país.

“La residencia no se hereda ni puede establecerse por poder. Una persona que nunca ha hecho de Colorado su hogar no ha ‘residido en este estado’ en el sentido del Artículo VII de la Constitución de Colorado”, indica un punto de la querella.

Por ello, los republicanos Jeff Crank, representante por el 5º distrito congresional de Colorado; y Sheri Davis, secretaria y registradora del condado de Douglas, optaron por presentar una demanda en contra de la demócrata de 41 años.

Jena Griswold asegura estar protegiendo el derecho a votar de cónyuges e hijos de militares estadounidenses que viven en el extranjero. (Crédito: David Zalubowski / AP)

A través de un mensaje compartido en redes sociales Joe Gruters, presidente del RNC, arremetió en contra de lo que está sucediendo en Colorado y en eso se basa la querella interpuesta.

“Una vez más, los demócratas están intentando que la gente vote en un estado en el que nunca ha vivido.

Jena Griswold está haciendo caso omiso de la Constitución de Colorado y permitiendo que personas no residentes emitan su voto en las elecciones de Colorado.

El RNC está luchando contra estas prácticas inconstitucionales en todo el país, y hemos presentado esta demanda para poner fin a dicha situación”, escribió.

Uno de los puntos inmediatos que pretenden lograr los conservadores con su demanda es la eliminación de los votantes no residentes que incumplen los requisitos de los censos electorales de Colorado.

A través de un comunicado, Jena Griswold se mostró dispuesta a defender el posicionamiento por el cual tratan de exhibirla sus adversarios políticos frente a un tribunal, pues asegura se fundamenta en la denominada Ley de Votación para los Uniformados y los Ciudadanos en el Extranjero (UOCAVA).

“Los cónyuges e hijos de militares y votantes en el extranjero que son ciudadanos estadounidenses tienen los mismos derechos y privilegios que cualquier otro estadounidense. Esperamos ganar esta demanda en los tribunales”, expresó.

Cabe señalar que el RNC ha presentado demandas similares en al menos otros cinco estados del país.

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