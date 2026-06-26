Jeep Compass eléctrico amplía su alcance y apunta al reinado del RAV4

La electrificación sigue ganando terreno en Jeep y el Compass se ha convertido en una de las piezas más importantes de esa estrategia.

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El SUV compacto de la marca estadounidense, que acumula más de 2.5 millones de unidades vendidas desde su debut, ahora amplía su gama con nuevas variantes eléctricas enfocadas en ofrecer más autonomía y mejores prestaciones.

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La evolución del modelo no es casual. Jeep busca mantener la relevancia de uno de sus vehículos más exitosos en un segmento donde la competencia es cada vez más intensa. Entre los rivales que tiene en la mira aparece el Toyota RAV4, una referencia global dentro de la categoría de los SUV familiares.

Una batería más capaz para recorrer más kilómetros

La principal novedad es la llegada de la versión Full Electric Long Range. Este Compass incorpora un motor eléctrico de 231 CV y apuesta por una batería de nueva generación diseñada para maximizar la eficiencia.

El paquete energético cuenta con una capacidad neta de 96.3 kWh y está formado por 192 celdas distribuidas en 12 módulos. Gracias a esta configuración, el SUV logra una autonomía homologada de hasta 674 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Otro aspecto destacado es la velocidad de recarga. Jeep asegura que puede recuperar del 20 al 80% de la batería en apenas 27 minutos cuando se conecta a un cargador rápido adecuado.

Más potencia y tracción total para el Compass 4xe

Junto a la versión de largo alcance, la firma también presentó el Compass 4xe totalmente eléctrico. En este caso, la configuración incluye dos motores, uno en cada eje, lo que permite disponer de tracción total permanente.

La potencia conjunta alcanza los 375 CV, mientras que la batería mantiene una capacidad similar, con 96.1 kWh netos. La autonomía supera los 600 kilómetros y los tiempos de recarga siguen siendo de 27 minutos para pasar del 20 al 80%.

Jeep Compass. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

El apellido 4xe no es solamente una cuestión de potencia. Jeep ha trabajado para que esta versión conserve el ADN aventurero que caracteriza a la marca.

La suspensión eleva la altura libre al suelo en 10 milímetros y mejora las capacidades fuera de carretera. También cuenta con ángulos específicos para afrontar obstáculos más exigentes y puede atravesar zonas con agua de hasta 480 milímetros de profundidad.

A ello se suman elementos pensados para resistir un uso más intenso, como paragolpes con protección reforzada y el sistema Selec-Terrain, que incorpora varios programas de conducción adaptados a distintos tipos de superficie.

Un interior más resistente

La filosofía práctica también se traslada al habitáculo. Los asientos utilizan un revestimiento de poliuretano más resistente al desgaste y más sencillo de limpiar que una tapicería convencional.

Además, los respaldos traseros incorporan superficies antiarañazos y el piso está protegido mediante alfombrillas de goma, soluciones pensadas para quienes utilizan el vehículo en actividades al aire libre o trayectos exigentes.

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