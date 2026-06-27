Courteney Cox y Johnny McDaid ponen fin a su relación tras más de una década juntos

Después de más de diez años como pareja, Courteney Cox y Johnny McDaid decidieron tomar caminos separados. El sábado 27 de junio, la revista People confirmó que la actriz de “Friends”, de 62 años, y el músico de la banda Snow Patrol, de 49, han puesto fin a su relación romántica.

La historia de amor entre ambos comenzó a finales de 2013, cuando se conocieron en una fiesta organizada por la propia actriz, nominada al Emmy.

Sobre la relación de ambos

En una entrevista de 2022, Cox reveló qué famosos amigos la ayudaron a conocer a McDaid. La conexión fue inmediata, y tan solo nueve meses después ya estaban comprometidos. Sin embargo, el compromiso se rompió a finales de 2015. Se reconciliaron al año siguiente, pero nunca volvieron a prometerse en matrimonio.

A pesar de los altibajos, Cox y McDaid permanecieron juntos durante más de una década. De hecho, el pasado mes de agosto, la pareja fue vista en una inusual cita doble junto a Jennifer Aniston, compañera de Cox en Friends, y el entonces novio de esta, Jim Curtis.

Esta separación se suma a un nuevo capítulo en la vida sentimental de la actriz. Courteney Cox estuvo casada anteriormente con su compañero de reparto en “Scream”, David Arquette, desde 1999 hasta 2013. Fruto de ese matrimonio nació su hija Coco, de 22 años, quien sigue siendo una parte fundamental en la vida de la actriz.

Hasta el momento, ni Cox ni McDaid han hecho declaraciones públicas sobre su ruptura. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos mantienen una relación cordial y respetuosa mientras atraviesan esta nueva etapa por separado.

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