El hombre que huyó a Europa y fingió su muerte para evadir cargos de violación en Utah falleció mientras cumplía su condena

Un hombre de Rhode Island que huyó a Europa y fingió su propia muerte para evadir cargos de violación en Utah murió menos de un año después de ser condenado.

Nicholas Rossi, de 38 años, fue declarado muerto en un hospital local a las 8:32 p.m. el jueves 25 de junio, dijo el Departamento Correccional de Utah en un comunicado al día siguiente.

“Rossi murió por complicaciones de una condición médica existente después de decidir suspender el tratamiento médico”, se lee en el comunicado. “Esta notificación sigue a la comunicación con la familia de Rossi y sus víctimas”.

No se conocieron de inmediato más detalles sobre su estado de salud.

Rossi, quien también se llamaba Nicholas Alahverdian, estaba cumpliendo una sentencia acumulativa de 10 años a cadena perpetua en el momento de su muerte, dijo el Departamento Correccional de Utah.

Fue condenado en dos casos de violación separados en agosto y septiembre de 2025, informó anteriormente People.

Los fiscales del condado de Salt Lake dijeron que violó a su novia de 21 años, a quien conoció en línea en 2008 y con quien salió durante aproximadamente un mes, en su departamento en Orem, Utah, durante una discusión sobre la ruptura y si se casarían.

En 2017, Rossi huyó a Gran Bretaña o Irlanda. Luego utilizó uno de sus muchos alias para mudarse a Escocia, informó The New York Times. Un año después, las autoridades lo identificaron como sospechoso en un segundo caso de violación en 2008, al revisar viejos kits de violación, según el medio.

En ese caso, las autoridades afirmaron que Rossi violó a otra exnovia en su apartamento cuando ella fue a buscar dinero que, según ella, le había robado, informó CBS News.

Meses después de ser acusado del segundo caso y aún en Escocia, Rossi fingió su propia muerte. Un obituario en línea afirmaba que había muerto el 29 de febrero de 2020 de linfoma no Hodgkin.

Fue arrestado al año siguiente en un hospital de Glasgow, donde estaba siendo tratado por COVID-19, después de que alguien reconociera sus tatuajes distintivos compartidos en un aviso de Interpol, según Associated Press. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2024.

Rossi, que compareció ante el tribunal en silla de ruedas y con una máscara de oxígeno, mantuvo su inocencia incluso después de su condena. Afirmó que era un irlandés llamado Arthur Knight que estaba siendo incriminado, según AP. De acuerdo con los informes, también habló con un acento británico falso.

“No soy culpable de esto. Estas mujeres están mintiendo”, dijo ante el tribunal en su sentencia de octubre de 2025, informó AP. El juez describió a Rossi como “un abusador en serie de mujeres”, según el medio.

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