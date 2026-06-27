Pixar confirma el regreso de Dory en un nuevo cortometraje para cines

Pixar decidió volver a sumergirse en las aguas del arrecife. En una movida que tomó por sorpresa a los asistentes del Festival de Annecy, la animadora confirmó el desarrollo de “Loving Dory”, un cortometraje que traerá de vuelta a la olvidadiza cirujana azul que conquistó al mundo hace más de dos décadas.

Pero no se trata de una secuela más. El proyecto, dirigido por Lou Hamou-Lhadj y producido por Mary Alice Drumm, apuesta por el formato breve que Pixar había dejado de lado en los últimos años. Y para sellar el pacto con la nostalgia, la casa de la lámpara anunció que Ellen DeGeneres repetirá en la versión original, prestando su inconfundible voz a la protagonista.

La sinopsis del corto arranca con una estampa familiar: Dory acompaña a Nemo a la escuela. Pero el viaje de regreso se tuerce cuando nuestra heroína queda atrapada en una anémona. Su supuesta salvación llega flotando desde la superficie: lo que ella cree una medusa es en realidad una bolsa de plástico con un envase de protector solar vacío.

Lo que viene después es puro Pixar. La pez desarrolla una relación casi romántica con ese objeto inanimado, en una dinámica que los más agudos recordarán al vínculo que unió a Wall‑E y Eva en los primeros compases de aquel clásico de 2008. El corto promete explorar la inocencia y la soledad desde la mirada particular de un personaje que vive atrapado en el presente inmediato.

Una tradición que vuelve a la vida

Durante la última década, Pixar había reducido drásticamente la costumbre de acompañar sus largometrajes con cortos animados en sala. “Loving Dory” supone un regreso a esa práctica tan celebrada por los fans.

Aunque no hay fecha confirmada, todo apunta a que el corto se proyectará como aperitivo de “Gatto”, la próxima gran apuesta del estudio sobre un felino italiano, cuyo estreno está pautado para marzo de 2027.

No es casualidad que Pixar haya elegido a Dory para este regreso. La franquicia acumula cifras que la convierten en una de las joyas de la corona de la animación mundial.

2003: “Buscando a Nemo” superó los $940 millones en taquilla , se alzó con el Oscar y marcó un hito al ser la película animada más rentable de su época.

, se alzó con el Oscar y marcó un hito al ser la película animada más rentable de su época. 2016: La secuela protagonizada por Dory rompió la barrera de los mil millones, demostrando que el cariño del público no se desvanece con los años.

Veintitrés años después de su primera aparición, los personajes de aquel arrecife demuestran que siguen vigentes.

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