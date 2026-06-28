Al menos cuatro personas murieron por inundaciones en Kentucky durante el fin de semana

Al menos cuatro personas murieron en Kentucky después de que fuertes lluvias y tormentas provocaran inundaciones repentinas durante el fin de semana, informaron las autoridades estatales.

El gobernador Andy Beshear confirmó el balance de víctimas y anunció la declaración del estado de emergencia mientras continuaban las precipitaciones y aumentaban los riesgos en varias zonas del estado.

“Kentucky, tengo noticias difíciles que compartir”, escribió el mandatario en redes sociales al informar sobre las muertes.

Tres víctimas fueron reportadas en Madison County

Según la información oficial, tres de los fallecimientos ocurrieron en Madison County y uno más en Jackson County.

La oficina del forense de Madison County indicó que dos de las víctimas —un hombre y una mujer adultos— fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda en Richmond, donde el agua ingresó rápidamente y dejó residentes atrapados.

La tercera víctima del condado murió después de que su vehículo fuera arrastrado por las corrientes en Tates Creek Road, cerca del área de Lexington.

Autoridades locales señalaron que equipos de emergencia recorrieron zonas afectadas casa por casa en busca de personas atrapadas.

Rescates y carreteras inundadas complican la emergencia

Beshear describió el evento como una emergencia grave y afirmó que ya se habían realizado múltiples rescates de personas dentro de vehículos y viviendas.

El gobernador también informó que varias rutas quedaron cubiertas por el agua y que al menos 12 carreteras estatales quedaron fuera de servicio.

Las autoridades advirtieron sobre el peligro de conducir, especialmente durante la noche debido a la baja visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por inundaciones repentinas para sectores de Kentucky e Indiana.

De acuerdo con los reportes, algunas áreas de Kentucky acumularon más de seis pulgadas de lluvia, mientras que zonas del suroeste de Indiana registraron entre cuatro y diez pulgadas.

Además, en el noroeste de Kentucky, cerca de Louisville, funcionarios locales recomendaron evacuaciones preventivas en un camino rural después de registrarse un deslizamiento de tierra en el terraplén de una presa.

Las autoridades indicaron que la estructura permanecía estable y sin señales inmediatas de colapso.

Los equipos de emergencia continuaban monitoreando la situación mientras se mantenía el pronóstico de más lluvias.

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