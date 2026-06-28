Gerente de Dollar General murió tras ser baleada por un cliente en Georgia

Una gerente de Dollar General murió después de recibir disparos dentro de una tienda en Columbus, Georgia, en un hecho que posteriormente derivó en un enfrentamiento entre el sospechoso y las autoridades.

La víctima fue identificada como Alexis Hill, de 44 años, madre de tres hijos y abuela de dos nietos, reseñó WTVM.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió el martes alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando Hill atendía clientes en la caja del establecimiento.

Investigación señala que el ataque ocurrió durante una compra

Según la información oficial citada por autoridades locales, el hombre identificado como Jerome Willis, de 33 años, se acercó para pagar una compra valorada en 1,58 dólares.

Mientras Hill manipulaba el efectivo entregado por el cliente, el sospechoso presuntamente sacó un arma y abrió fuego.

La trabajadora fue declarada muerta en el lugar aproximadamente a las 10:45 a.m., según el forense del condado de Muscogee.

Familiares indicaron que la víctima y el sospechoso no se conocían previamente.

Sospechoso murió durante operativo policial

Tras abandonar la tienda, Willis huyó hacia un estacionamiento cercano.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) informó que agentes localizaron al sospechoso alrededor de las 11:40 a.m. y le dieron instrucciones verbales para entregarse.

Las autoridades señalaron que el hombre no obedeció las órdenes y posteriormente disparó durante el operativo.

En respuesta, agentes realizaron disparos que causaron su muerte.

Durante el procedimiento, un oficial del Departamento de Policía de Columbus resultó herido y recibió atención médica antes de ser dado de alta.

También resultó lesionado Havoc, un perro de unidad K-9 que fue trasladado para atención veterinaria y posteriormente sometido a cirugía.

Familia y allegados recuerdan a la víctima

Familiares y personas cercanas describieron a Hill como una persona trabajadora y cercana a su comunidad.

Su hermano, Jonathan Hill, señaló que la familia busca apoyo para cubrir gastos funerarios y acompañar a sus hijos y nietos.

Personas que trabajaron con ella también la recordaron como alguien amable y comprometida con su empleo.

El Departamento de Policía de Columbus expresó solidaridad con la familia de la víctima y con los agentes involucrados.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han informado nuevos hallazgos sobre el caso.

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