Jason Momoa reveló cual es su canción favorita de su suegro Ricardo Arjona

El romance entre Jason Momoa y la actriz Adria Arjona sigue consolidándose no solo en el plano sentimental, sino también en el familiar.

Durante una reciente entrevista para el programa “Despierta América” (Univision), el protagonista de “Aquaman” sorprendió al público hispano al declararse un admirador de su suegro, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, revelando además cuál es el tema de su repertorio que más lo conmueve.

En medio de la promoción de su más reciente película, “Supergirl”, Momoa fue cuestionado sobre su canción favorita del artista centroamericano. Aunque al principio la pregunta tomó por sorpresa al actor, este no dudó en deshacerse en elogios hacia la trayectoria del músico.

“Oh, no me hagas esto ahora mismo”, contestó entre risas Momoa, para luego recordar una reciente experiencia musical en el país natal de su pareja. “Acabo de ir a verlo a Guatemala y fue increíble… Fuimos a Guatemala y fue irreal, pudimos verlo dos noches seguidas”, confesó con entusiasmo, haciendo referencia al impactante espectáculo en vivo del cantautor.

Al ser presionado de forma amistosa para elegir una canción en particular, el actor admitió con honestidad que no domina el español, pero que hay una composición que lleva grabada en el corazón. “No me lo sé todo de memoria, pero sí, me refiero a todo el espectáculo, estaba asombrado. No puedo recordar el nombre de la canción, pero es una de mis favoritas, es una que habla de mi señora”, detalló Momoa.

De inmediato, la entrevistadora dedujo que se trataba de “Mujeres”, el éxito lanzado en 1992 dentro del álbum “Animal Nocturno”, a lo que el actor respondió afirmativamente con una gran sonrisa.

La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona se hizo pública en mayo de 2024, tras haber coincidido años antes en el rodaje de la cinta “Sweet Girl”. Desde entonces, el noviazgo ha avanzado a paso firme, contando incluso con la bendición del propio Ricardo Arjona, quien el pasado mes de marzo confirmó ante la prensa que ya se conocen todos y que mantienen una excelente relación familiar.

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