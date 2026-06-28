Qué abre y qué cierra el 4 de julio en Los Ángeles: bancos, correo, supermercados y transporte

Julio está por comenzar y el calendario trae una de las fechas más importantes de Estados Unidos: el Día de la Independencia. En 2026, el feriado del 4 de julio cae el sábado, y suele modificar horarios de bancos, oficinas públicas, correo, supermercados y transporte.

Cada año, la ciudad se prepara para una jornada de celebraciones, reuniones familiares y espectáculos de fuegos artificiales en distintos puntos del condado.Y, esa vez, la fecha tendrá una particularidad extra: coincidirá con la recta decisiva del Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, entre los cierres habituales del feriado, los eventos masivos, el tránsito en zonas turísticas y los partidos programados, conviene revisar con anticipación qué estará abierto, qué permanecerá cerrado y cómo moverse por Los Ángeles.

Correo y oficinas postales

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) permanecerá cerrado el sábado 4 de julio por el feriado federal. No habrá reparto regular de correspondencia ni atención en las oficinas postales. Las operaciones volverán a la normalidad el lunes 6 de julio.

Bancos

La mayoría de los bancos no abrirá sus sucursales durante el Día de la Independencia. Sin embargo, los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y la banca en línea seguirán funcionando para operaciones habituales.

Oficinas públicas

Las dependencias del gobierno federal, estatal y del condado de Los Ángeles permanecerán cerradas. Esto incluye oficinas administrativas, juzgados y gran parte de los servicios presenciales.

Transporte público

El sistema Metro de Los Ángeles operará con horarios especiales de fin de semana. Algunas líneas de autobús y tren podrían reforzar su servicio durante la noche debido a los espectáculos de fuegos artificiales y los eventos públicos, mientras que otras podrían registrar desvíos temporales.

Antes de viajar, conviene consultar el sitio web o la aplicación oficial de Metro para verificar posibles cambios en el servicio.

Supermercados y tiendas

La mayoría de los supermercados, farmacias y grandes cadenas abrirán sus puertas, aunque muchas sucursales funcionarán con horarios reducidos.

Entre las principales cadenas:

Walmart: abierto, con horarios que pueden variar según la tienda.

Target: abierto en la mayoría de las sucursales.

Ralphs, Vons, Albertsons y Trader Joe’s: generalmente abiertos con horario especial.

CVS y Walgreens: la mayoría de las farmacias permanecerán abiertas.

Costco será una de las excepciones y permanecerá cerrado durante todo el 4 de julio.

Restaurantes y centros comerciales

Los restaurantes, cafeterías y locales de comida rápida estarán abiertos en su mayoría. También abrirán la mayoría de los centros comerciales, aunque algunos establecimientos podrían reducir sus horarios debido al feriado.

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¿Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Los Ángeles?

Los Ángeles ofrece decenas de espectáculos de fuegos artificiales durante el Día de la Independencia. Entre los más populares se encuentran:

Rose Bowl, en Pasadena.

Hollywood Bowl, con su tradicional concierto patriótico.

Marina del Rey, con lanzamiento de fuegos sobre el puerto.

Dodger Stadium, que suele ofrecer un espectáculo al finalizar el partido de los Dodgers cuando coincide con el feriado.

Long Beach Waterfront, uno de los eventos más concurridos del sur de California.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, utilizar transporte público siempre que sea posible y respetar las restricciones sobre el uso de fuegos artificiales particulares, que están prohibidos en buena parte del condado.

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¿Qué pasa el 4 de julio en el Mundial de Fútbol 2026?

Mientras millones de personas celebran el Día de la Independencia, el Mundial también seguirá su curso. El 4 de julio se disputarán dos partidos correspondientes a los octavos de final, con selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores del torneo.

La combinación de los festejos patrióticos, los eventos masivos y el Mundial hará que la actividad sea especialmente intensa en distintas ciudades de Estados Unidos.

Antes de salir de casa

Si tienes pensado hacer compras, realizar un trámite o desplazarte por Los Ángeles durante el 4 de julio, lo más recomendable es confirmar los horarios directamente con cada comercio o servicio.

El feriado modifica la rutina de millones de personas y puede provocar cambios de último momento, especialmente en el transporte, los accesos a eventos y las zonas donde se realizarán los espectáculos de fuegos artificiales.

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