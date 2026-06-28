Qué abre y qué cierra el 4 de julio en Los Ángeles: bancos, correo, supermercados y transporte

Consulta qué bancos, supermercados, correo, transporte y oficinas públicas estarán abiertos o cerrados en Los Ángeles durante el feriado del 4 de julio.

Vista del centro de Los Ángeles al atardecer con palmeras y fuegos artificiales por las celebraciones del 4 de julio.

Los Ángeles conmemora el Día de la Independencia con espectáculos de fuegos artificiales en distintos puntos de la ciudad y del condado. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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Por  Georgina Elustondo

Julio está por comenzar y el calendario trae una de las fechas más importantes de Estados Unidos: el Día de la Independencia. En 2026, el feriado del 4 de julio cae el sábado, y suele modificar horarios de bancos, oficinas públicas, correo, supermercados y transporte.

Cada año, la ciudad se prepara para una jornada de celebraciones, reuniones familiares y espectáculos de fuegos artificiales en distintos puntos del condado.Y, esa vez, la fecha tendrá una particularidad extra: coincidirá con la recta decisiva del Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, entre los cierres habituales del feriado, los eventos masivos, el tránsito en zonas turísticas y los partidos programados, conviene revisar con anticipación qué estará abierto, qué permanecerá cerrado y cómo moverse por Los Ángeles.

Correo y oficinas postales

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) permanecerá cerrado el sábado 4 de julio por el feriado federal. No habrá reparto regular de correspondencia ni atención en las oficinas postales. Las operaciones volverán a la normalidad el lunes 6 de julio.

Bancos

La mayoría de los bancos no abrirá sus sucursales durante el Día de la Independencia. Sin embargo, los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y la banca en línea seguirán funcionando para operaciones habituales.

Oficinas públicas

Las dependencias del gobierno federal, estatal y del condado de Los Ángeles permanecerán cerradas. Esto incluye oficinas administrativas, juzgados y gran parte de los servicios presenciales.

Transporte público

El sistema Metro de Los Ángeles operará con horarios especiales de fin de semana. Algunas líneas de autobús y tren podrían reforzar su servicio durante la noche debido a los espectáculos de fuegos artificiales y los eventos públicos, mientras que otras podrían registrar desvíos temporales.

Antes de viajar, conviene consultar el sitio web o la aplicación oficial de Metro para verificar posibles cambios en el servicio.

Supermercados y tiendas

La mayoría de los supermercados, farmacias y grandes cadenas abrirán sus puertas, aunque muchas sucursales funcionarán con horarios reducidos.

Entre las principales cadenas:

  • Walmart: abierto, con horarios que pueden variar según la tienda.
  • Target: abierto en la mayoría de las sucursales.
  • Ralphs, Vons, Albertsons y Trader Joe’s: generalmente abiertos con horario especial.
  • CVS y Walgreens: la mayoría de las farmacias permanecerán abiertas.
  • Costco será una de las excepciones y permanecerá cerrado durante todo el 4 de julio.

Restaurantes y centros comerciales

Los restaurantes, cafeterías y locales de comida rápida estarán abiertos en su mayoría. También abrirán la mayoría de los centros comerciales, aunque algunos establecimientos podrían reducir sus horarios debido al feriado.

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¿Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Los Ángeles?

Los Ángeles ofrece decenas de espectáculos de fuegos artificiales durante el Día de la Independencia. Entre los más populares se encuentran:

  • Rose Bowl, en Pasadena.
  • Hollywood Bowl, con su tradicional concierto patriótico.
  • Marina del Rey, con lanzamiento de fuegos sobre el puerto.
  • Dodger Stadium, que suele ofrecer un espectáculo al finalizar el partido de los Dodgers cuando coincide con el feriado.
  • Long Beach Waterfront, uno de los eventos más concurridos del sur de California.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, utilizar transporte público siempre que sea posible y respetar las restricciones sobre el uso de fuegos artificiales particulares, que están prohibidos en buena parte del condado.

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¿Qué pasa el 4 de julio en el Mundial de Fútbol 2026?

Mientras millones de personas celebran el Día de la Independencia, el Mundial también seguirá su curso. El 4 de julio se disputarán dos partidos correspondientes a los octavos de final, con selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores del torneo.

La combinación de los festejos patrióticos, los eventos masivos y el Mundial hará que la actividad sea especialmente intensa en distintas ciudades de Estados Unidos.

Antes de salir de casa

Si tienes pensado hacer compras, realizar un trámite o desplazarte por Los Ángeles durante el 4 de julio, lo más recomendable es confirmar los horarios directamente con cada comercio o servicio.

El feriado modifica la rutina de millones de personas y puede provocar cambios de último momento, especialmente en el transporte, los accesos a eventos y las zonas donde se realizarán los espectáculos de fuegos artificiales.

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