Qué abre y qué cierra el 4 de julio en Los Ángeles: bancos, correo, supermercados y transporte
Consulta qué bancos, supermercados, correo, transporte y oficinas públicas estarán abiertos o cerrados en Los Ángeles durante el feriado del 4 de julio.
Julio está por comenzar y el calendario trae una de las fechas más importantes de Estados Unidos: el Día de la Independencia. En 2026, el feriado del 4 de julio cae el sábado, y suele modificar horarios de bancos, oficinas públicas, correo, supermercados y transporte.
Cada año, la ciudad se prepara para una jornada de celebraciones, reuniones familiares y espectáculos de fuegos artificiales en distintos puntos del condado.Y, esa vez, la fecha tendrá una particularidad extra: coincidirá con la recta decisiva del Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Por eso, entre los cierres habituales del feriado, los eventos masivos, el tránsito en zonas turísticas y los partidos programados, conviene revisar con anticipación qué estará abierto, qué permanecerá cerrado y cómo moverse por Los Ángeles.
Correo y oficinas postales
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) permanecerá cerrado el sábado 4 de julio por el feriado federal. No habrá reparto regular de correspondencia ni atención en las oficinas postales. Las operaciones volverán a la normalidad el lunes 6 de julio.
Bancos
La mayoría de los bancos no abrirá sus sucursales durante el Día de la Independencia. Sin embargo, los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y la banca en línea seguirán funcionando para operaciones habituales.
Oficinas públicas
Las dependencias del gobierno federal, estatal y del condado de Los Ángeles permanecerán cerradas. Esto incluye oficinas administrativas, juzgados y gran parte de los servicios presenciales.
Transporte público
El sistema Metro de Los Ángeles operará con horarios especiales de fin de semana. Algunas líneas de autobús y tren podrían reforzar su servicio durante la noche debido a los espectáculos de fuegos artificiales y los eventos públicos, mientras que otras podrían registrar desvíos temporales.
Antes de viajar, conviene consultar el sitio web o la aplicación oficial de Metro para verificar posibles cambios en el servicio.
Supermercados y tiendas
La mayoría de los supermercados, farmacias y grandes cadenas abrirán sus puertas, aunque muchas sucursales funcionarán con horarios reducidos.
Entre las principales cadenas:
- Walmart: abierto, con horarios que pueden variar según la tienda.
- Target: abierto en la mayoría de las sucursales.
- Ralphs, Vons, Albertsons y Trader Joe’s: generalmente abiertos con horario especial.
- CVS y Walgreens: la mayoría de las farmacias permanecerán abiertas.
- Costco será una de las excepciones y permanecerá cerrado durante todo el 4 de julio.
Restaurantes y centros comerciales
Los restaurantes, cafeterías y locales de comida rápida estarán abiertos en su mayoría. También abrirán la mayoría de los centros comerciales, aunque algunos establecimientos podrían reducir sus horarios debido al feriado.
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¿Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Los Ángeles?
Los Ángeles ofrece decenas de espectáculos de fuegos artificiales durante el Día de la Independencia. Entre los más populares se encuentran:
- Rose Bowl, en Pasadena.
- Hollywood Bowl, con su tradicional concierto patriótico.
- Marina del Rey, con lanzamiento de fuegos sobre el puerto.
- Dodger Stadium, que suele ofrecer un espectáculo al finalizar el partido de los Dodgers cuando coincide con el feriado.
- Long Beach Waterfront, uno de los eventos más concurridos del sur de California.
Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, utilizar transporte público siempre que sea posible y respetar las restricciones sobre el uso de fuegos artificiales particulares, que están prohibidos en buena parte del condado.
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¿Qué pasa el 4 de julio en el Mundial de Fútbol 2026?
Mientras millones de personas celebran el Día de la Independencia, el Mundial también seguirá su curso. El 4 de julio se disputarán dos partidos correspondientes a los octavos de final, con selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores del torneo.
La combinación de los festejos patrióticos, los eventos masivos y el Mundial hará que la actividad sea especialmente intensa en distintas ciudades de Estados Unidos.
Antes de salir de casa
Si tienes pensado hacer compras, realizar un trámite o desplazarte por Los Ángeles durante el 4 de julio, lo más recomendable es confirmar los horarios directamente con cada comercio o servicio.
El feriado modifica la rutina de millones de personas y puede provocar cambios de último momento, especialmente en el transporte, los accesos a eventos y las zonas donde se realizarán los espectáculos de fuegos artificiales.
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